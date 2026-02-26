Dos especialistas españoles participarán en un foro en Italia sobre el derecho al deporte acuático de los epilépticos

Cartel del Congreso Internacional sobre el Derecho a la Práctica Deportiva en el Agua de las Personas con Epilepsia. - FLASS

CÓRDOBA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos especialistas españoles participarán el próximo sábado en Terni (Italia) en el Congreso Internacional sobre el Derecho a la Práctica Deportiva en el Agua de las Personas con Epilepsia, cuya finalidad es dotar de competencias especializadas a los socorristas para actuar en el salvamento de personas con este trastorno neurológico.

Según ha informado la Asociación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo (Flass) en una nota, esta representación de la Asociación Española de Prevención de Ahogamientos (AEPA) acudirá a Italia a través de la Flass, que en octubre pasado firmó en Córdoba un convenio con las entidades italianas Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) y la Asociación Deportiva Amateur y de Promoción Social Pandora (Pandora APS-ASD) para "desarrollar una sólida sinergia que evite que las personas con discapacidad física queden excluidas de los deportes acuáticos y la actividad física".

Los especialistas españoles que tomarán parte en el congreso internacional son la presidenta de la Flass y vicepresidenta de la AEPA, Isabel García Sanz, y el profesor y técnico deportivo superior en Salvamento y Socorrismo, Juan Pedro Rabanal Ángel.

García Sanz, con una amplia trayectoria internacional en el ámbito de la formación y gestión del salvamento y socorrismo, tratará sobre "la cooperación en el ámbito de la seguridad como una responsabilidad compartida", y Rabanal Ángel, con más de 6.000 socorristas formados en los últimos 37 años, abordará "las actuaciones para que las personas epilépticas sean mejor atendidas e integrados en la sociedad a través del disfrute del medio acuático".

La Flass, ACSI, y Pandora APS reunirán en Terni, bajo el lema de 'Nadie excluido', a una veintena de personas expertas en neurología y especialistas en epilepsia y en neurofisiopatología, junto a profesionales del salvamento acuático, técnicos deportivos y representantes de asociaciones de personas con epilepsia.

El objetivo de la iniciativa es "sentar las bases para un plan italiano de formación especializada en el rescate y la gestión segura de personas con epilepsia en el medio acuático, replicable también en los 18 países donde la Flass tiene 25 entidades asociadas en la actualidad, tras cumplir 20 años de su fundación el pasado 2025".

Este plan está orientado a "capacitar a instructores, socorristas y profesionales del salvamento con competencias específicas para la prevención, la supervisión y la intervención en caso de crisis epiléptica en el agua, garantizando asistencia adecuada y permitiendo, en los casos clínicamente compatibles, la práctica deportiva amateur en condiciones de máxima seguridad".

El proyecto pretende "superar una exclusión todavía frecuente, promoviendo un modelo basado en la evaluación clínica individual, la supervisión cualificada y la formación técnica específica, con repercusiones positivas en el bienestar psicológico y en la vida social de las personas con epilepsia".

El evento tendrá proyección internacional, en consideración de la cooperación entre Italia y España en el ámbito del salvamento y la seguridad acuática. Además, la elección de Terni como sede del evento tiene un valor simbólico, "en coherencia con la figura de San Valentín, patrono de la ciudad y tradicionalmente considerado protector de las personas con epilepsia".