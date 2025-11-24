Dos fallecidos en el accidente entre un camión y un turismo en Darro (Granada)

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas cuya identidad no ha trascendido hasta el momento han fallecido este lunes en el accidente de un camión y un turismo en la carretera A-308, a la altura de Darro, según han confirmado a Europa Press fuentes del 112.

Ha sido sobre la 12,40 horas de este lunes cuando varios testigos han alertado del siniestro, que se ha producido a la altura del kilómetro 30 en sentido Iznalloz.

Al lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación y efectivos sanitarios con el apoyo de un helicóptero.

En el turismo había dos personas atrapadas que, según las primeras informaciones que se manejan, son las que habrían perdido la vida en el accidente, cuyas causas aún no han trascendido.