Los dos funcionarios de refuerzo de la Junta para el Juzgado de Montoro (Córdoba) ya se han incorporado

Imagen de la fachada del uzgado de Montoro (Córdoba). - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ya se ha hecho efectivo el refuerzo de dos funcionarios que había previsto la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba), cuya titular es Cristina Pastor Recover, que se incorporará al juzgado el próximo mes de febrero, tras haberse publicado este martes su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que asume la investigación de la macrocausa del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

En concreto y según han precisado a Europa Press fuentes de Justicia, el juzgado montoreño dispone de una plantilla conformada por 12 funcionarios, en concreto nueve en el servicio de Tramitación y tres en el Registro Civil, y cuanta ahora con el referido refuerzo de dos personas, un gestor y una tramitadora, que autorizó la Consejería de Justicia y que "se han incorporado ya".

Por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el organismo ha confirmado que el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro también recibirá "de forma inminente" un juez de refuerzo y a un letrado de la Administración de Justicia, "sin perjuicio de futuros refuerzos".

No obstante, fuentes de la Junta han aclarado a Europa Press que ésta es la plantilla global de los juzgados de Montoro y, por tanto, no serán todos ellos los que trabajen en la macrocausa asignada específicamente a la plaza número 2. Con la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, los juzgados unipersonales han sido reemplazados por tribunales de instancia con varios jueces.

La Junta ha acordado, además, dos comisiones de servicio sin relevación de funciones para dos funcionarios del Servicio de Tramitación del mismo Tribunal de Instancia a fin de que presten servicio en el Registro Civil de forma temporal (un gestor y una tramitadora).

Igualmente, ha autorizado el abono de servicios extraordinarios para el personal de la oficina judicial y del Registro Civil desde el 19 de enero de este año y "durante 30 días", tal como ha detallado la Junta a preguntas de Europa Press. En cuanto a medios materiales, se han enviado dos impresoras más al Tribunal de Instancia plaza número 2 y se ha habilitado una cuenta de correo específica para este caso ante el volumen de documentación que se prevé movilizar.