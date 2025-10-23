Dos investigados acusados de ursupación de identidad e injurias a la Sociedad Cazadores de Peñaflor (Sevilla)

Imagen de un agente de la Guardia Civil sobre la operación con dos investigados acusados de injurias y de usurpación de identidad a la Sociedad de Cazadores de Peñaflor (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de usurpación de identidad y un delito de injurias llevadas a cabo contra la Sociedad de Cazadores de Peñaflor (Sevilla).

Según ha detallado el instituto armado en una nota de prensa, la investigación comenzó tras una denuncia interpuesta por el secretario de dicha sociedad quen manifestó ante los agentes que "autores desconocidos estarían suplantando la identidad corporativa de la propia sociedad" en los navegadores de consultas web de internet, incluyendo el teléfono particular del denunciante. En dicho perfil, incluían injurias siendo visibles al realizar la consulta sobre dicho perfil.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación relativa al método de suplantación de identidad en redes denominado "web spoofing", en la cual el ciberdelincuente crea un sitio web imitando a la legítima, utilizando una URL muy parecida o idéntica, para engañar a los usuarios principalmente con fines lucrativos.

Según estas averiguaciones, los investigadores llegaron a constatar que la motivación de esta suplantación principalmente residía en la publicación en su perfil de injurias incluyéndose imágenes, frases y definiciones ofensivas sobre la actividad de dicha sociedad.

La Guardia Civil llegó a identificar el origen de la URL fraudulenta, llevando dichas actuaciones a centrar sus sospechas sobre una pareja como creadores de dicho perfil. La rápida actuación policial e investigaciones tuvo como consecuencia la inmediata eliminación del sitio web usurpado.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Puesto de Cazalla de la Sierra y ha finalizado con la investigación de estas dos personas puestas junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial de Lora del Río, como presuntos autores de un delito de usurpación de estado civil y otro de injurias.