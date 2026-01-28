Dos narcolanchas quedan a la deriva en La Herradura (Granada) por el temporal

Narcolancha varada en la playa de la Herradura, en Almuñécar (Granada). - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

Dos narcolanchas que han arribado esta madrugada a la bahía de la Herradura, en Almuñécar (Granada), para protegerse del temporal han quedado a la deriva, siendo una de ellas arrastrada por el fuerte oleaje hasta la orilla.

Testigos han llegado a divisar esta mañana hasta cinco narcolanchas en la bahía, si bien finalmente han sido estas dos las que han tenido problemas, han detallado a Europa Press fuentes municipales.

Una de ellas ha volcado parte de la carga, decenas de bidones de gasolina, y sus ocupantes han pasado a otra embarcación que estaba mejor preparada con cubierta.

La primera narcolancha ha sido incautada por la Guardia Civil al llegar a la orilla sin ocupantes, siendo remolcada posteriormente.

Policía Local y Guardia Civil han hecho acopio de los bidones de gasolina, mientras que la otra narcolancha sigue en medio de la bahía expuesta al gran oleaje, siendo previsible que, al igual que la primera, esté cargada únicamente con petacas de gasolina.