Durán (Podemos) pide a Castillo que explique en el Parlamento las medidas para centros escolares ante las borrascas

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Acción Institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha anunciado este viernes que ha registrado una solicitud de comparecencia de la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, en el Parlamento de Andalucía para que explique las medidas de prevención y atención tomadas en los centros educativos ante las sucesivas borrascas que han atravesado la región: Francis, Joseph y Kristin.

La también portavoz adjunta del Grupo Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía ha afirmado en una nota que "es incomprensible e irresponsable la actuación de la consejera de Educación" por cuanto ha contrastado la decisión que tomó el Gobierno andaluz la noche del martes, cuando anunció que el miércoles se suspendería la actividad lectiva en 77 municipios de las provincias de Almería, Cádiz y Málaga, ante el hecho de que otras provincias, como era el caso de Granada, "también se han tenido que afrontar condiciones meteorológicas muy adversas, sin que se hayan adoptado decisiones similares en materia educativa".

Ha calificado de "irrespetuosas" las declaraciones de este jueves de la consejera de Desarrollo Educativo, quien llegó a afirmar que si "cada vez que hay una alerta naranja por viento o por fenómenos costeros hay que cerrar centros educativos, todos los días cerraríamos centros educativos, y esto es un servicio público".

Durán ha sostenido al respecto sobre las manifestaciones de Castillo que "entendemos la función de servicio público que cumplen nuestros centros educativos para atender a nuestros niños y jóvenes y en la medida de lo posible hay que mantenerlos abiertos, pero la seguridad de nuestro alumnado, personal docente y no docente debe estar por encima de cualquier cosa".

La dirigente de Podemos Andalucía ha considerado que "la consejera tendrá que explicar en sede parlamentaria si está segura que no se asumieron riesgos con su decisión", ya que ha precisado la situación que vivió, por ejemplo, el personal docente interino, de quien ha señalado que "tuvo que exponerse en carretera para llegar a centros educativos en condiciones metereológicas muy peligrosas".

"Compartimos y entendemos la quejas de la comunidad educativa por este trato desigual con aviso naranja en casi toda Andalucia, porque en este caso el refranero es sabio: más vale prevenir que lamentar", ha remachado su reflexión Alejandra Durán.