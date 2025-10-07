Ecologistas en Acción celebra la vuelta del lince ibérico a la sierra de Córdoba y pide garantizar su viabilidad

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha celebrado lo que "apunta a una recolonización por parte del lince ibérico de la Sierra de Córdoba", todo ello después de su desaparición hace "50 años", y ha señalado que "ahora le corresponde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía adoptar las medidas complementarias que garanticen la viabilidad de la primera pareja reproductora de lince ibérico en el municipio de Córdoba".

Según ha indicado la organización en una nota, "la desaparición y escasez de conejo común en la Sierra de Córdoba ha sido determinante para que la recolinización de la Sierra de Córdoba por parte del lince ibérico haya tardado varias décadas", a pesar de las "numerosas alertas por parte de las organizaciones ambientalistas a la Junta de Andalucía de la progresiva desaparición de los últimos reductos de lince ibérico en el conjunto de Andalucía".

La consolidación de un territorio reproductivo del lince ibérico ('Lynx pardinus') en la Sierra de Córdoba es "una gran noticia y una gran responsabilidad para todos", pues "no ha sido fácil", pues, a pesar de las áreas potenciales eran "muchas y buenas" no tenían la "presencia de su principal presa, el conejo de monte ('Oryctolagus cuniculus')".

En este contexto, "la presencia de la pareja y su descendencia en un área con varias vías de comunicación y con una elevada presencia humana, y varias actividades de riesgo para la especie requiere", a juicio de Ecologistas en Acción, requiere la adopción de varias "medidas urgentes que reduzcan el riesgo de la pérdida de la pareja reproductora y sus descencientes".

Entre las medidas o acciones que se deberían de adoptar "con absoluta inmediatez, si no se han activado ya", algo que esta asociación ambiental "desconoce", están la "suelta de conejo en áreas controladas (lo propio sería mediante cercados)", el "aviso a guardas de campo y propietarios de la presencia de la especie y de la prohibición del uso de métodos de captura ilegales" o la "revisión de cercados y mallas de las fincas que integran el territorio reproductivo de la especie por parte de los agentes de medioambiente de la Junta de Andalucía".

Igualmente, la asociación ha pedido "iniciar contactos directos con la propiedad para la firma de 'Acuerdo de Colaboración' para que permitan agilizar acciones activas de gestión que garanticen en lo posible la consolidación del territorio reproductivo de la especie en la Sierra de Córdoba", así como la "mayor presencia de agentes de medioambiente que garanticen el debido control de las numerosas personas que pasean con sus mascotas, incluido perros de caza, por El Patriarca y alrededores".

También es fundamental, a juicio de la organización, "controlar los episodios de furtivismo que se viene dando desde hace muchos años en los parajes donde los linces se están acercando en buscan de sustento alimenticio"; también adquirir "los derechos de caza menor en el área que se mantiene a duras penas la presencia de la especie presa del lince ibérico" y la "instalación de señales de advertencia de la posible presencia de la especie en los viales cuyo trazado discurre por el área lincera (A-601 y la CO-3402)".

Por último, entre las peticiones de Ecologistas en Acción se ha pedido la "captura de los padres y descendencia para testar su estado de salud y la colocación de collares de seguimiento como el mejor sistema de protección activa de la especie".