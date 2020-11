El edil de Iporba a favor de la moción de censura en Baena (Córdoba) la justifica en el "origen ideológico" del partido

BAENA (CÓRDOBA), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal Alfonso Rojano, miembro de Independientes por Baena (Iporba), partido que apoyó el gobierno local de PP y Ciudadanos en 2019, ha justificado este sábado la moción de censura de PSOE e IU, y que él apoyará, por el "origen ideológico" de Iporba, ya que este partido político "no nació para repetir los errores que sacaron del PSOE a Luis Moreno", líder de este partido y a quien acusa de "confundir un proyecto colectivo con sus intereses personales"

En un comunicado, Rojano expone que que "en apenas año y medio Luis Moreno ha dilapidado los argumentos fundacionales de Iporba, los ha manoseado tanto a su antojo que sólo cabe definir su comportamiento como una tradición" de la que no quiere seguir formando parte.

El concejal sale así al paso de las críticas recibidas en los últimos días, una vez que el jueves se dio a conocer su respaldo a la moción de censura presentada junto a los grupos municipales de PSOE e IU con el objetivo de conseguir "un nuevo modelo de gobierno para Baena, con estabilidad política y criterio de gestión que estén a la altura de la situación extraordinaria que vive nuestra ciudad".

Rojano recuerda que Iporba nació de un núcleo de personas vinculadas al socialismo que entendían que el proyecto que gobernaba por entonces Baena necesitaba "un revulsivo"; pero, tras año y medio de mandato corporativo, "no puedo consentir que aquella idea nuestra de revulsivo se traduzca en defender a un gobierno de derechas sólo con el compromiso de que Luis Moreno saque su tajada particular, no respetando ni tan siquiera mi papel de portavoz del grupo a la hora de fijar criterio sobre algunas cuestiones".

"Iporba no vino a la política de Baena a repetir los errores que sacaron del PSOE a Luis Moreno: confundir un proyecto colectivo con sus intereses personales ha vuelto a ser su gran error, como se ha comprobado en su voto a favor del presupuesto a cambio de tener 35.000 euros para pagar abogados para no sé qué historia que en nada interesa a la ciudad", afirma, antes de añadir que "Baena no merece ser el tablero de juego político de Moreno y sus socios de PP y Cs".

En cuanto al futuro inmediato del Ayuntamiento baenense, Rojano adelanta que el respaldo a la moción de censura es "el preludio a un cambio de estrategia" en el gobierno local, del que quiere "participar para luchar por esos cambios que Baena necesita desde un pensamiento progresista". "Sigue siendo mi objetivo ahora y hace año y medio, cuando decidí formar parte de una lista electoral", agrega.

"No soy yo quien debe dar las explicaciones dentro de Iporba por las decisiones de estos últimos meses", concluye, al tiempo que manda un mensaje a "quienes presionan estos días". "Sus palabras y críticas se convierten en aliento y optimismo para revertir la realidad social y económica de Baena", por eso "perseguiré con la verdad esas injurias habituales que dice Luis Moreno al acusarme de haberme llevado miles y miles de euros", finaliza.