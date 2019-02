Andalucía convocará 3.800 plazas en las oposiciones de Infantil y Primaria y sindicatos lamentan el "recorte"

Actualizado 26/02/2019 7:38:10 CET

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha confirmado, tras la celebración de la Mesa Sectorial, el número de plazas de las oposiciones que se celebrarán el 22 de junio, que serán 3.800, un cifra que para los sindicatos supone "un recorte importante" del nuevo Gobierno y que rechazan por "insuficiente".

Así, al consejería ha informado que dentro del marco general de la Oferta Pública de Empleo, las oposiciones de Infantil y Primaria incluyen 2.500 plazas de estabilización de empleo temporal, tal y como estaba acordado con el sector, así como 1.010 plazas de reposición. A estas hay que sumar otras 290 que restaban de la convocatoria de 2017.

Además, ha informado de que la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos que dirige Juan Carlos Aunión tiene previsto lanzar la convocatoria el próximo mes de marzo.

En la convocatoria se incluyen vacantes en todas las especialidades. Además, la Junta subraya que en casi todas ellas el ratio de interinos "será inferior al 6%". Con ello, añade que "se respetan los acuerdos previamente alcanzados" con el sector, que incluían una bolsa de estabilización de 4.500 plazas. De ellas, 2500 saldrán en esta convocatoria y las 2.000 restantes lo harán en 2021.

La Consejería de Educación ha recordado que horas antes de la reunión de la Mesa Sectorial lo hacía la General, de la que salía una oferta de empleo público extraordinaria para reducir la temporalidad en la administración, con 7.215 plazas.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que las 3.800 plazas "suponen un recorte muy importante" del nuevo Gobierno porque "no se cubre ni el 40% de la tasa de reposición, que tenía que ser del 100%".

Asimismo, Molina explica que la UE "obliga" a que el empleo inestable "no supere el 8% y como no han sacado las plazas se queda muy por encima de este porcentaje", e insiste en que "la convocatoria de 3.800 plazas supone un importante recorte y supondrá que no se cumpla con la directiva europea".

Por su parte, el presidente del Sector de Enseñanza del CSIF-A, Francisco Hidalgo, ha señalado que las plazas convocadas "no satisfacen sus previsiones", ya que "aspirábamos a lo acordado con la Junta, 2.500 más tasa de reposición del 100%, mientras que la oferta de Educación supone un 36% de tasa de reposición, lejos de nuestra pretensiones".

Por tanto, Hidalgo añade que "es una oferta totalmente insuficiente para conseguir la estabilización y que el sistema educativo cubra la necesidades que tiene".

UGT EXIGE QUE SE OFERTEN MÁS PLAZAS DE MAESTRO

Por su parte, UGT ha exigido, a través de un comunicado, que se "cumpla" los acuerdos y se oferten más plazas para los maestros, ya que la consideran "insuficientes", además de "incumplir el acuerdo que UGT firmó con el anterior gobierno de reducir la tasa de interinidad al 8%", añade el sindicato.

En este sentido, ha indicado que en mesas sectoriales anteriores se les presentó un número de plazas "muy por debajo" de las que en un principio la Administración anterior "se había comprometido" con las organizaciones sindicales, toda vez que ha añadido que instó a Educación a que "se respetasen los compromisos adquiridos y se sacaran para estas oposiciones del cuerpo de maestros las plazas ya comprometidas".