El Ejército de Tierra está preparado si hubiera que "ampliar las capacidades" de la UME ante el temporal en Andalucía

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha trasladado a la Junta de Andalucía que "el Ejército de Tierra tiene preparadas todas las potencialidades y capacidades que fueran necesarias para, si en un momento determinado, los 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que están desplegados" actualmente en la comunidad autónoma al hilo del paso de la borrasca 'Leonardo' por la región "tuvieran que incrementarse", o hubiera que incrementar "de forma inmediata los medios materiales con los que se encuentran".

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno en una rueda de prensa en Granada en relación a las consecuencias que dicha borrasca está causando en Andalucía, y que llevaba este pasado martes a la Junta a elevar a nivel 2 la situación operativa del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones.

Pedro Fernández ha subrayado que, en este contexto, la UME "está activada en siete de las ocho provincias" andaluzas, que son todas excepto la de Almería, con 300 militares que están desplegados en la comunidad y que cuentan con 128 medios a su disposición, según ha detallado.

El delegado ha subrayado que los efectivos de la UME se han movilizado con tres "objetivos concretos", atendiendo a lo solicitado al respecto por la Junta de Andalucía, que son "la contención de residuos minerales en balsas; el apoyo al corrimiento de taludes y paredes que, como consecuencia de estar colmatado y colapsado el suelo, se puedan producir, y el rescate acuático para zonas que puedan resultar inundadas y haya que proceder al rescate mediante medios como pueden ser una 'zódiac'".

Pedro Fernández ha destacado así que ya "se está actuando" desde el ámbito de la UME, y que "ya se prevé, si fuera necesario, una ampliación de las capacidades" de dicha unidad militar con medios del Ejército de Tierra.

Ha detallado que, desde que se activaron, los efectivos de la UME han realizado labores de "reconocimiento de zonas afectadas y puntos sensibles" en la localidad de San Roque (Cádiz), y se van a desplazar a la zona de Grazalema, también en la provincia de Cádiz, donde "está habiendo algunos problemas especialmente con el saneamiento en el propio municipio como consecuencia de la cantidad ingente de agua que está cayendo y que ya está acumulada", ha explicado.

Los efectivos de la UME también están trabajando en la provincia de Huelva, "controlando elementos portátiles" en la zona de la desembocadura del río Guadana, como pantalanes, para "evitar riesgo en la navegación".

De igual modo, están trabajando en la mina Los Frailes, en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla), en tareas de "control de minerales dentro de las balsas para propiciar su custodia y vigilancia", y se han desplazado a puntos de la provincia de Granada para tareas relacionadas con el "desprendimiento de posibles taludes y paredes verticales" que se podrían producir como consecuencia del "colapso de la tierra".

El delegado del Gobierno ha explicado que, "para hacer frente a la magnitud de estos daños, se han desplegado diversas capacidades críticas" dentro de la UME; en concreto, en áreas de "salvamento y rescate; ingeniería y desescombro y gestión de aguas", además de que cuenta con "apoyo aéreo", con "el respaldo de dos helicópteros del Ejército de Tierra, que son fundamentales para las misiones de reconocimiento y evacuaciones de emergencia", según ha indicado.

Además, ha apuntado que este contingente militar "está preparado para prestar apoyo logístico de primera necesidad, asegurando que los ciudadanos afectados reciban la asistencia básica mientras se trabaja en la estabilización de las infraestructuras".

DESPLIEGUE DE LA GUARDIA CIVIL Y LA POLICÍA NACIONAL

Por otro lado, Pedro Fernández ha explicado que son 2.371 los efectivos de la Guardia Civil que están actuando en esta emergencia "con funciones de desalojo" en Andalucía, y ha detallado que, hasta ahora, han llevado a cabo 1.468 desalojos y cinco rescates, además de "labores que le corresponden de control de carreteras, de auxilio de viandantes o actuaciones en los puertos", entre otras.

De igual modo, ha explicado que la Policía Nacional mantiene activados a 2.240 efectivos en las zonas tanto occidental como oriental de Andalucía, y han participado hasta ahora en 176 desalojos, así como en "todas las labores para las que se les requiera que tengan que ver con la atención a la emergencia".

PRINCIPALES INCIDENCIAS

El delegado ha destacado entre las "principales incidencias" registradas desde este martes en Andalucía unos "3.000 desalojos en diferentes puntos" de la comunidad, especialmente en las zonas del Campo de Gibraltar y Jerez de la Frontera --en la provincia de Cádiz--, en la comarca de Ronda (Málaga), y en la zona de los Puentes de la provincia de Jaén.

Tras señalar además que más de 30 de los 50 embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) están desembalsando de forma controlada para tener "la capacidad suficiente de seguir albergando el agua que sigue llegando a los mismos", el delegado ha recordado que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "va a seguir lloviendo" en Andalucía "hasta el fin de semana" que viene.

De hecho, ha subrayado que incluso este fin de semana puede "entrar un nuevo frente, una nueva borrasca, quizá de menor intensidad" que 'Leonardo', por lo que "hay que mantenerse en guardia" y "mantener todas las medidas preventivas" implementadas hasta ahora, según ha subrayado.

El delegado ha concluido remarcando que "la disposición del Gobierno de España es total y absoluta", y "la colaboración es máxima" ante esta emergencia, al igual que "la cooperación y coordinación con todos los organismos vinculados" a la administración central "para, en cualquier momento, actuar como se está haciendo, con carácter preventivo, con carácter operativo y, por supuesto, dispuestos a seguir aumentando las capacidades, si así fuera necesario, para adaptarse a las circunstancias de la emergencia", ha finalizado.