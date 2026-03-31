Los embalses andaluces rozan el 86% de su capacidad a pesar de la subida de las temperaturas

Archivo - Imagen de archivo del pantano de Bornos (Cádiz). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 85,7% (9.499 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ligero ascenso de 39 hm3 de agua y suman así más de cuatro meses consecutivos aumentando sus reservas (17 semanas) a pesar de la subida de las temperaturas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 40 puntos respecto a la media de los últimos diez años, cuando estaban al 48,3%, con 5.351 hm3, y rozan los 27 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.511 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 85,9%, con 6.900 hm3, con 41 hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.777 hm3); y mejoran en 2.117 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.783 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza vuelve a ganar agua por quinta semana consecutiva y se sitúa en 76,3%, con 896 hm3, lo que suponen tres hectómetros cúbicos más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (560 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 620 hm3 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren un descenso en sus reservas pasada una semana y se sitúan en 205 hm3, al 89,5% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (190 hm3), y cuentan con seis hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 211 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz experimenta un leve descenso y se sitúa al 90,7% de su capacidad total, con 1.498 hm3, tres menos en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 601 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 897, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (824 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 83,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.689 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 15 hm3 (el 0,0% de la capacidad total de los embalses).