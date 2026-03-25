Los embalses andaluces superan el 85% de capacidad tras encadenar cuatro meses ganando agua

Archivo - Imagen de archivo de la presa del Gergal dentro del término municipal de Guillena (Sevilla) aliviando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este miércoles al 85,34% (9.460 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 162 hm3 de agua y suman así cuatro meses aumentando sus reservas, lo que se traduce en el mejor registro en los pantanos andaluces en los últimos doce años, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 40 puntos respecto a la media de los últimos diez años, cuando estaban al 47,5%, con 5.267 hm3, y rozan los 28 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.365 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 85,4%, con 6.859 hm3, con 53 hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.729 hm3); y mejoran en 2.188 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.671 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza vuelve a ganar agua por cuarta semana consecutiva y se sitúa en 76,1%, con 893 hm3, lo que suponen siete hectómetros cúbicos más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (540 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 600 hm3 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren un descenso en sus reservas pasada una semana y se sitúan en 207 hm3, al 90,4% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (189 hm3), y cuentan con nueve hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 216 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz se mantiene prácticamente estable y se sitúa al 90,9% de su capacidad total, con 1.501 hm3, uno menos en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 623 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 878, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (809 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 83,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.677 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 69 hm3 (el 0,1% de la capacidad total de los embalses).