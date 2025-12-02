Los embalses andaluces vuelven a perder agua tras dos semanas consecutivas ganando y se sitúan al 44,58%

Archivo - Imagen de la presa del Corumbel desaguando. A 11 de marzo de 2025 en La Palma del Condado, Huelva (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 44,58% (4.941 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un descenso de catorce hm3 respecto a hace una semana tras encadenar dos consecutivas ganando, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Así, los pantanos andaluces registran 6,93 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 37,65%, con 4.173 hm3 y 10,18 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.813 hm3. Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 44,52%, con 3.574 hm3, lo que se traduce en once menos en una semana.

En relación, superan la media de los diez últimos años (2.903 hm3); y mejoran en 767 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.808 hm3. La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, se mantiene al 42,76% y se sitúa en 502 hectómetros cúbicos registrados, dos menos que la semana pasada. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (451 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 348 hm3 en este periodo.

Por su parte, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan con 168 hm3, los mismos que hace una semana, y se sitúan al 73,36% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por debajo (162 hm3), y cuentan con 19 hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 187 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube al 42,15% de su capacidad total, con 696 hm3, lo que viene siendo uno menos en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 226 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 470, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (657 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 54% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.274 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 126 hm3 (el 0,2% de la capacidad total actual de los embalses).