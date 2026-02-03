Empresa y sindicatos de Hitachi en Córdoba acuerdan un calendario de reuniones para negociar un nuevo convenio

Vista general de las instalaciones de Hitachi Energy en la capital cordobesa. - HITACHI ENERGY

CÓRDOBA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba se ha reunido este martes con la representación legal de los trabajadores en dicha fábrica, en el ámbito del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) de Córdoba y a petición del Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), habiendo acordado "establecer un calendario de reuniones, en el que participarán los tres sindicatos con representación en la planta (CCOO, UGT y USO)".

Dichas reuniones, según ha informado Hitachi Energy en una nota, "está previsto se celebren los próximos días 10, 17 y 26 de febrero", y en las mismas "se fijará el marco para el reinicio de la negociación de un nuevo convenio colectivo, así como la paralización, e incluso la desconvocatoria, de las movilizaciones y huelgas previstas".

A este respecto, desde la dirección de la empresa han recordado que "el convenio colectivo actual está en vigor y se encuentra prorrogado en situación de ultraactividad hasta diciembre de 2026, tal y como consta en el Registro Oficial de Convenios".

El acuerdo cerrado este martes, según han puntualizado desde Hitachi Energy, "ha sido posible a pesar del clima existente al inicio de la reunión, en la que los representantes de la empresa fueron recibidos con insultos e intimidación por parte de algunos miembros de CCOO".

A pesar de ello "la compañía muestra, una vez más, su voluntad de avanzar en un marco de diálogo constructivo, en el que la normalidad laboral es una condición necesaria para generar confianza, facilitar acuerdos y proteger el futuro de la planta".

LOS SINDICATOS

Por su parte, los sindicatos CCOO y USO han decidido "mantener la convocatoria de huelga para mañana miércoles 4 de febrero en la fábrica de Hitachi Energy de Córdoba", si bien se han mostrado "dispuestos a suspender las movilizaciones en el caso de que en las próximas reuniones que se han acordado hoy en el Sercla se produzcan avances significativos en la negociación del nuevo convenio".

Junto a ello y según ha informado CCOO Córdoba en una nota, los sindicatos han señalado que en la reunión de este martes se ha acordado "la creación de una comisión técnica que será la encargada de aclarar distintas cuestiones legales y cuyas conclusiones serán trasladadas a la comisión negociadora, para seguir avanzando en la negociación de las condiciones del nuevo convenio laboral a partir de la semana próxima".

CCOO se ha congratulado de que se retome la negociación, "pero dado que no se ha producido ningún avance hasta el momento, ni se han retirado las sanciones impuestas a 76 trabajadores", considera que "hay motivos de sobra para mantener la movilización".

Además, según ha explicado el presidente del comité de empresa, Álvaro García (CCOO), "en las asambleas que hemos celebrado estos días la totalidad de la plantilla ha mostrado su respaldo a la huelga, excepto, lógicamente, los trabajadores que suscribieron el acuerdo de la empresa con UGT, que no pueden ejercer ninguna acción de protesta por haber renunciado a su derecho a la huelga", a cambio de que se les retirasen las sanciones.

En cualquier caso, la Sección Sindical de CCOO en Hitachi "sigue abierta a la negociación y al diálogo, que es única forma de llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes, siempre y cuando, dicha negociación se realice desde la confianza y el respeto mutuo, y no desde la imposición y la amenaza, como ha ocurrido".

En este sentido, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha hecho una llamamiento a la empresa para "no generar más tensión con comunicados y acciones que no ayudan a crear un clima de entendimiento".