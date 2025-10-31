La empresa Zigor se implanta en Córdoba con una inversión de más de diez millones y la creación de 150 empleos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido;la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent;el delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina;el consejero delegado de Zigor, Íñigo Segura, y el delegado territorial de Industria de la Junta, Agustín López - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent; el delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina, y el consejero delegado de Zigor, Íñigo Segura, han informado este viernes del proyecto de implantación de la empresa en Córdoba, con una nueva planta de fabricación especializada en inversores solares y sistemas de almacenamiento de energía, en el Parque Logístico de la carretera de Palma del Río, con una inversión de más de diez millones y la creación de 150 empleos directos.

En una rueda de prensa, el regidor ha explicado que las gestiones para la decisión empezaron hace más de un año y medio, a la vez que ha valorado que "Córdoba sigue creciendo, despegando y reindustrializando", en este caso con "un referente nacional e internacional con más de 30 años de experiencia en el sector y que apuesta por venir a Córdoba".

Asimismo, ha declarado que "es un proyecto no sólo de reindustrialización, sino que encaja con el modelo de industria de futuro y una apuesta por una industria sostenible", con "un proyecto tecnológicamente puntero y sostenible que encaja absolutamente con los objetivos marcados en el modelo de ciudad de Agenda Córdoba", para "propiciar la innovación y la transferencia de conocimiento como factor de crecimiento empresarial".

Mientras, Torrent ha valorado que "una empresa de la talla de Zigor, referente internacional en la electrónica de potencia y gestión energética, elige Córdoba para crecer", a lo que ha agregado que "la decisión no es una más, es una declaración de intenciones sobre la capacidad que hay en la ciudad para atraer proyectos de alto valor tecnológico y estratégico".

Además, la edil ha resaltado que generará "un empleo estable y de calidad, al tiempo que retiene y atrae el talento que se cultiva en nuestra universidad y en nuestros centros de formación", a la vez que ha apuntado que "la llegada no sólo supone una inyección económica, sino un refuerzo de la imagen de Córdoba como un polo de referencia en la industria 4.0 y en la energía limpia".

Por su parte, el delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina, ha elogiado "la reindustrialización de la provincia y la ciudad", debido al "clima de estabilidad política e institucional", donde "se simplifica la burocracia", hay "diálogo social y se escucha a todo el mundo".

Ante ello, Molina ha aplaudido la llegada de la empresa "que viene a crear riqueza, a crear empleo y a fijar población al territorio".

LA EMPRESA

Y el consejero delegado ha explicado que "es un momento histórico, porque Zigor siempre ha fabricado sus productos en el País Vasco y es la primera vez que salimos para montar una nueva planta de fabricación", siendo "más grande que la de Vitoria". Por tanto, "esta decisión no se ha tomado a la ligera, es importante y se han considerado muchos elementos a la hora de tomarla", ha aseverado.

Al hilo, ha subrayado que "la capacidad que tiene Córdoba de proporcionar mano de obra cualificada para desarrollar este tipo de trabajos ha sido una clave a la hora de elegir Córdoba como el mejor lugar", además de "otras cuestiones, como las infraestructuras, el lugar, al apoyo de la administración y el fuerte impulso que Córdoba está dando precisamente a la atracción de empresas y este tipo de proyectos".

En concreto, en Córdoba se van a fabricar "unos equipos cuyo objetivo es inyectar en la red eléctrica energía procedente de paneles solares y también equipos que van a permitir dar robustez a la red", teniendo en cuenta "la importancia que hay de dar robustez a la red, que con tanta penetración de renovables está teniendo dificultades e inestabilidades", ha mencionado, todo ello "para permitir a su vez la transformación de la economía con una energía sostenible y renovable".

La planta de Córdoba va a tener 7.800 metros cuadrados, con opción de ampliar según la demanda, tendrá una generación de empleo de más de 150 puestos, que van a tener una diversidad de requerimientos formativos, y la inversión va a superar los diez millones de euros. El objetivo es llegar hasta los seis gigavatios como ritmo de producción a finales de 2027.