Endesa abre nueve expedientes de fraude por marihuana a la semana en Granada en los dos últimos meses

Plantación de marihuana en la provincia de Granada

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha abierto entre los meses de octubre y noviembre nueve expedientes a la semana por fraude por plantaciones de marihuana en Granada, es una cifra que, según la eléctrica, pone de relieve el aumento de esta práctica que supone la manipulación de las instalaciones eléctricas afectando a todos los consumidores, ya que genera graves riesgos para la seguridad de las personas al quedar las redes desprotegidas.

Lo ha explicado en nota de prensa el director de la filial de redes de Endesa en Andalucía y Extremadura, Emilio Jiménez. A cierre de noviembre, en once meses, Endesa ha abierto en la provincia de Granada 5.361 expedientes de fraude, 595 de los cuales por plantaciones de marihuana. De esos expedientes por plantaciones de marihuana 84 se han registrado en dos meses, entre octubre y noviembre.

La energía defraudada por las plantaciones de marihuana en Granada supone el 50,6 por ciento del total de la energía defraudada que ha sido hasta el mes de noviembre de 51,5 millones de kilovatios hora, de esa cifra 26 millones de kilovatios hora están relacionados con plantaciones de marihuana, es decir el equivalente al consumo eléctrico de 7.500 viviendas durante un año.

Una plantación de marihuana consume como 80 viviendas, ha explicado Emilio Jiménez. "Estas plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones "indoor", que utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día causan estragos en todas las instalaciones eléctricas, afectando a todos los vecinos", ha añadido.

Los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73 por ciento de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la Unión Europea, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones 'indoor'. Por este motivo la colaboración con las fuerzas del orden es fundamental para luchar contra esta problemática, trabajando de forma conjunta con Endesa para intentar paliar esta situación.

La colaboración ciudadana es también fundamental en estas situaciones, y los avisos de sospecha de fraude se pueden hacer de manera anónima a través del correo electrónico 'anomalias@enel.com', del teléfono 800760220 o rellenando un formulario web en la página de e-distribución.