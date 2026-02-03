Endesa acomete "soluciones provisionales" de refuerzo de tendidos ante estado del terreno por las lluvias en Andalucía

Torre eléctrica caída por el temporal en Andalucía. - ENDESA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía Endesa tiene operativo desde el pasado martes 27 de enero su plan de emergencia ante las continuas borrascas que han dejado en Andalucía víctimas mortales, más de 4.000 incidencias y cientos de clientes con problemas de suministro. Con este dispositivo activado, la empresa ha acometido "soluciones provisionales" de refuerzo de los tendidos, "mucho más rápidas de ejecutar" con la "prioridad" de recuperar el servicio cuanto antes, debido a que las condiciones del terreno "no permiten el acceso de maquinaria pesada" y a que las "intensas lluvias impiden el fraguado del hormigón que sirve de base para los apoyos estándar".

Fuentes de Endesa explican a Europa Press que la "prioridad" está siendo la "recuperación" del suministro eléctrico "en el menor tiempo posible". Para ello, los técnicos de la compañía están llevando a cabo trabajos de reposición que suponen "soluciones provisionales", mucho más rápidas de ejecutar, como el izado de postes temporales, el apuntalamiento de torres dañadas y la instalación de grupos electrógenos, entre otros.

El estado del terreno dificulta "cimentar" y hacer actuaciones definitivas, apostillan las mismas fuentes. Este mismo martes, la Junta de Andalucía reune al comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ante el riesgo de un episodio meteorológico adverso que podría dejar lluvias intensas y persistentes a partir de esa jornada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidirá la reunión, a la que han sido convocados representantes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, el GREA 112, Protección Civil, el servicio de emergencias 061, Cruz Roja y todas las consejerías del Ejecutivo autonómico.

Según ha informado la Administración andaluza en una nota de prensa, la convocatoria se produce tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que alerta de una probabilidad muy alta de precipitaciones persistentes en la mayor parte de Andalucía, tras el paso del tren de borrascas de las últimas semanas.

En concreto, la Aemet ha señalado que se prevé la llegada de una nueva borrasca desde las últimas horas del martes por la provincia de Huelva, que se extenderá por toda la comunidad autónoma hasta el sábado. Asimismo, se ha activado el aviso rojo por lluvias para este miércoles en la comarca de la Sierra de Grazalema y en Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, donde se esperan acumulaciones de hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiendo superarse los 200 litros en 24 horas.

Esta situación que llegaría cuando el Plan de Emergencias de Andalucía está activado en fase operativa 1 por riesgo de inundaciones y cuando todos los puntos de la comunidad autónoma están bajo un nivel de alerta, ya sea amarilla, naranja o roja. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha advertido en sus canales oficiales de que la situación hidrológica y meteorológica es "extremadamente compleja" en la comunidad autónoma y ha difundido mensajes de precaución y consejos a la ciudadanía ante el riesgo de inundaciones.

La reunión del comité asesor tendrá lugar en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía en Sevilla. Los medios gráficos podrán tomar imágenes de dicha reunión a las 11,30 horas. Al término de la misma, se informará del contenido de la reunión y de las decisiones que, en su caso, se adopten.