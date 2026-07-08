Endesa cuenta en Andalucía con 1.600 puntos de recarga para vehículos eléctricos

Punto de recarga eléctrica instalado por Endesa. - ENDESA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha alcanzado cerca de 7.200 puntos de recarga instalados por toda España, lo que supone un crecimiento del 14% respecto al año anterior. En Andalucía, la compañía cuenta con 1.600 puntos de recarga. En todas las comunidades autónomas y en el 100% de las provincias hay equipos instalados, operativos o en despliegue.

La compañía ha reforzado especialmente su apuesta por la recarga de alta potencia, ha señalado en una nota de prensa. En el último año pasado, cuatro de cada diez cargadores instalados por Endesa fueron de alta potencia. En total, Endesa tiene instalados 1.075 puntos ultrarrápidos en España --con potencias de 150, 300 y 350 kW--, lo que supone cerca de un 25% más que en 2025. Buena parte de estos puntos están situados en corredores viarios y zonas próximas a carreteras para facilitar los desplazamientos de larga distancia.

A esta red se suman más de 1.300 puntos que ya están instalados, 316 en el territorio andaluz, y que se encuentran actualmente en tramitación de las autorizaciones administrativas necesarias para su conexión a la red de distribución, fase previa a su puesta en servicio. Además, Endesa cuenta con una cartera de proyectos en distintas fases para instalar en los próximos dos años lo que le permitirá continuar como uno de los principales operadores de recarga.

El objetivo de la compañía para los próximos años sigue siendo incrementar la red pública acompañando el crecimiento del mercado y dando soluciones allí donde los usuarios las necesiten. Para ello, Endesa continuará instalando cargadores de todas las potencias, con especial foco en la carga rápida y ultrarrápida, ajustándose a los distintos hábitos de uso en cualquier entorno.

Además del despliegue de infraestructura pública, Endesa colabora con empresas, administraciones públicas y particulares en sus propios procesos de electrificación y ya ha instalado más de 20.000 puntos de recarga privados, ofreciendo servicios de gestión, operación y mantenimiento para facilitar una transición a la movilidad eléctrica transversal, eficiente y segura.

Para utilizar los cargadores públicos de Endesa, los usuarios solo necesitan descargar la app de recarga de Endesa, disponible para iOS y Android. Desde la app pueden supervisar y gestionar todo el proceso de carga, localizar puntos disponibles con su mapa integrado, planificar rutas, reservar cargadores hasta quince minutos antes y pagar directamente desde el móvil.

El registro puede hacerse con una cuenta de Facebook, Google o mediante correo electrónico, lo que permite acceder a condiciones económicas ventajosas y configurar una cuenta con preferencias y métodos de pago propios. No obstante, el registro no es obligatorio: se puede usar la app y pagar con tarjeta sin necesidad de crear una cuenta.

Endesa ofrece también una amplia variedad de tarifas adaptadas a los diferentes perfiles de usuario. Para quienes cargan de forma habitual y buscan el mejor precio, existe la tarifa de subscripción "E-Smart". Y para quienes buscan flexibilidad, está la tarifa de pago por uso "E-Flex", que permite abonar únicamente la energía consumida. Con estas opciones, cada usuario puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a sus necesidades en cada momento.

La compañía facilita además el acceso a la movilidad eléctrica a todos los ciudadanos gracias a "Endesa Drive", un servicio integral que reúne en una sola cuota el renting del vehículo, la instalación del cargador doméstico y ventajas exclusivas para la recarga en casa y en la vía pública. Este servicio --un renting eléctrico con todo incluido-- incorpora la instalación de un cargador doméstico inteligente (Waybox) con balanceo de potencia, y permite gestionar la recarga directamente desde la app de Endesa.

Además, Endesa Drive incluye kWh bonificados para la recarga en la red pública de Endesa, y acceso a la tarifa 'Recarga en Casa' pensada para la recarga doméstica, facilitando aún más el uso diario del vehículo eléctrico y con la cual maximizas los kWh bonificados en la red de recarga pública. Pero Endesa cuenta con más soluciones para cubrir todas las necesidades. Por ejemplo, si el usuario ya tiene coche eléctrico, y solo necesita el cargador y la mejor tarifa, o si solo busca los mejores precios para recargar en casa.

Ya existen soluciones, como por ejemplo, una tarifa con una cuota mensual que permite cargar en casa lo necesario para recorrer 15.000 km al año por menos de 32 euros al mes (impuestos incluidos) que, si además contratas junto con el cargador y su instalación, se queda en 22 y tienes un 20% de descuento para cargas en su red de recarga pública.