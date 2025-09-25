Endesa presenta en el congreso ATUC un plan con soluciones personalizadas para electrificar el transporte público

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa volverá a estar presente este año en la 31ª edición del congreso que organiza anualmente la Asociación de Transportes Urbanos y Metropolitanos (ATUC), que se celebra en Sevilla los próximos 25 y 26 de septiembre bajo el lema 'Innovación y sostenibilidad en el transporte público'. Se esperan más de 250 asistentes entre empresas asociadas, autoridades de transporte, empresas del sector y representantes de las administraciones local, autonómica y estatal.

En una nota de prensa, Endesa ha informado de que en el evento acercará a todos los asistentes su propuesta para la electrificación del transporte en las ciudades. Se trata de un plan integral adaptado a cada municipio, gestionado a través de un único proveedor, y mediante un modelo totalmente personalizado que se adecúa y mejora las necesidades del cliente. Se trata de un servicio completo en el que se pretende acompañar al cliente desde la planificación inicial del proyecto hasta la electrificación completa de sus cocheras con el ánimo de minimizar el riesgo tecnológico, lo que permite a los operadores ser "más eficientes" y "optimizar las operaciones".

La solución integra desde el suministro de energía 100% renovable hasta el suministro, la instalación y el mantenimiento de las infraestructuras de recarga durante toda su vida útil. Cuenta con sistemas innovadores de carga inteligente que garantizan la mejor solución en cada línea de transporte y, al mismo tiempo, maximizan los ahorros del cliente. También optimizan el proceso de carga para permitir que los autobuses eléctricos funcionen completamente con energía renovable.

En la actualidad, las zonas urbanas representan sólo el 2% de la superficie terrestre, pero albergan la mitad de la población mundial, consumiendo el 70% de la producción mundial de la energía y representando el 75% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Barcelona, Madrid, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o Huelva son algunas de las ciudades que están ya dando los pasos necesarios en infraestructura y digitalización para ver circular por sus calles a los eBus. Todas ellas han contado con Endesa como socio en transformación de sus cocheras.

Endesa da servicio a más de 850 autobuses eléctricos en España con los más de 580 cargadores adjudicados entre los más de 50 proyectos en los que participa por todo el territorio nacional, en más de 20 ciudades. Estas cifras avalan, tanto la confianza de los clientes, como su apuesta firme por la electrificación de las flotas de autobuses urbanos e interurbanos en España. "Queremos ser el socio energético de la autoridad local, de forma que los ayuntamientos puedan centrarse en sus propios objetivos, es decir, emplear su tiempo y dedicación a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Nuestra misión es ayudar a las ciudades y a los operadores de transporte público a cumplir con sus objetivos de descarbonización y sostenibilidad, mediante la electrificación de sus flotas con eBus, aportando toda nuestra experiencia y conocimiento", ha afirmado Davide Ciciliato, director general de comercialización de Endesa.