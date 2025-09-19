Un enfermo de ELA entrega en Granada más de 58.000 firmas para que medio centenar de pacientes "no pierdan su asistente"

El profesor de la Universidad de Granada Daniel Martín-Arroyo en una clase - CHANGE.ORG

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad de Granada Daniel Martín-Arroyo, de 43 años y enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha registrado este viernes las más de 58.000 firmas que ha recogido a través de la plataforma de internet 'Change.org' pidiendo a la Junta que garantice la continuidad del proyecto piloto de asistentes personales del que son beneficiarios alrededor de medio centenar de pacientes en Andalucía.

"Mi asistente personal se ha convertido en mis manos para las tareas diarias. Se trata de un privilegio invaluable que 50 enfermos de ELA vamos a perder este octubre si no hacemos nada por evitarlo", ha indicado, según ha informado 'Change.org' en una nota de prensa.

"Nos han dado alas para después cortarlas", ha lamentado Martín-Arroyo, que ha pedido a la Junta "un compromiso real de continuidad" para este programa. "He vuelto a dar clase y a recuperar las ganas y la ilusión gracias a esta ayuda", indicó cuando inició la recogida de firmas el pasado mes de mayo.

El programa, financiado con fondos europeos Next Generation, finaliza el próximo octubre, lo que, según han destacado los promotores de esta iniciativa, dejaría a los beneficiarios del programa sin asistente personal "de un día para otro".

"Esta enfermedad va muy rápido. Hace cuatro meses me podía poner un pantalón sin dificultad, ahora ya me cuesta mucho trabajo y llegará el día en que directamente no me pueda vestir. Por eso, si no fuera por mi asistente, tendría que renunciar a trabajar", ha asegurado el profesor de la UGR.

El pasado diciembre, sobre este proyecto piloto, la Junta indicó que contaría con 1,4 millones de euros procedentes de fondos europeos, permitiendo la contratación de asistentes personales para unas 50 personas diagnosticadas con ELA en tres etapas diferentes de la enfermedad.