Se enfrenta en Jaén a diez años de cárcel por robar y violar a la mujer a la que pagó para tener sexo

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha juzgado a un hombre de 41 años acusado de robar, violar y a una mujer a la que supuestamente pagó 20 euros por mantener relaciones sexuales y a la que acabó robando, violando y golpeando en un descampado cercano a la capital jiennense.

Los hechos, según la calificación provisional del Ministerio Fiscal recogida por Europa Press, se remontan al 21 de agosto de 2021 cuando el acusado, que se encontraba en la estación de autobuses ofreció 20 euros a una mujer para mantener relaciones sexuales. De mutuo acuerdo se marcharon a un descampado donde, según ha relatado la mujer, la golpeó, la violó y le robó el dinero que ella llevaba.

El acusado, que ha declarado asistido por una intérprete, mantiene que el acuerdo fue pagarle 15 euros y que el sexo fue consentido, pero que cuando acabaron la mujer le pidió más dinero y fue ahí donde se enzarzaron en una pelea donde acabaron en el suelo agrediéndose mutuamente. Según la víctima, el acusado le arrebató su dinero, la golpeó y le amenazó de muerte mientras la violaba.

"No se me va a olvidar en la vida, nunca me había pasado algo así. Pensé que me mataba", ha declarado la mujer ante el tribunal que ha juzgado el caso en la Audiencia de Jaén.

Aunque el acusado ha negado todo, los agentes que le detuvieron han señalado que cuando fue arrestado reconoció abiertamente haber robado a la mujer porque anteriormente ésta le había robado el móvil. Sin embargo, durante la vista tanto él como ella han asegurado que no se conocían de antes y que el día de los hechos fue la primera vez que se vieron.

Fue un particular el que dio aviso a la Policía de que algo estaba ocurriendo tras escuchar los gritos de la mujer. Así fue como la Policía Nacional detuvo al acusado cuando se marchaba del lugar, mientras que la mujer fue asistida inicialmente por un particular hasta que llegó la patrulla.

Fiscalía ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia. Por el primer delito le reclama ocho años de cárcel, mientras que por el segundo le pide dos años y medio de cárcel. También le pide el pago de una multa de 360 euros por las lesiones.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que el acusado indemnice a la mujer en 20.000 euros por el daño moral y 350 euros por las lesiones.