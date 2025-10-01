Se enfrenta en Jaén a ocho años de cárcel tras ser acusado de agredir sexualmente a su "mejor amiga"

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha juzgado este miércoles a un hombre de 32 años acusado de agredir sexualmente su "mejor amiga" mientras ésta se encontraba bajo los efectos de ansiolíticos. Se enfrenta a ocho años de cárcel que es lo que le pide el Ministerio Fiscal al considerarlo autor de un delito de agresión sexual.

El acusado ha negado ante el tribunal los cargos y ha señalado que con la denunciante mantenía una relación de amistad "con derecho a roce", aunque "nunca" tuvieron relaciones sexuales completas.

Los hechos denunciados se remontan al 29 de enero de 2023 cuando la joven, que se encontraba pasando el fin de semana en la casa del acusado, asegura haber sido agredida sexualmente cuando se encontraba bajo los efectos de un ansiolítico.

En la declaración de la denunciante que ha sido reproducida en el juicio como prueba preconstituida, la joven señala que recuerda que estaba en la cama y que el acusado acabó agrediéndola sexualmente, pese a que ella le pidió que parara.

En mensajes telefónicos aportados a la causa, el acusado reconoce haberla violado, pero en el juicio ha rechazado estos extremos y lo ha atribuido a que él por esas fechas estaba "con muchísima ansiedad" y "podía haber dicho o eso o cualquier otra cosa".

Además de los ocho años de cárcel, el Ministerio Fiscal reclama que se le imponga seis años de libertad vigilada, tiempo en el que no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima. La acusación particular ha elevado su petición de pena a nueve años de prisión, mientras que la defensa ha abogado por la libre absolución.