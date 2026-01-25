Se enfrentan a más de ocho años de cárcel por retener a su hija para hacerle un exorcismo en Linares (Jaén)

Archivo - Puerta de acceso a la sala de vistas de la Audiencia de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este lunes a tres personas acusadas de retener ilegalmente a su hija, de 27 años, durante 22 días para practicarle un exorcismo con el fin de que "expulsara el demonio de su cuerpo".

Así lo manifestó la Policía Nacional en enero de 2025 cuando informó de la detención de estas tres personas en Linares (Jaén). Los acusados, según el escrito del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press, son los peogentores de la joven y su tío, que se desplazó expresamente hasta la localidad jiennense para practicarle el ritual porque "tenía el mal en su cuerpo" y se había divorciado.

Los hechos, según informó en su día la Policía Nacional, tuvieron lugar sobre las 20,00 horas del 23 de enero de 2023, cuando los agentes fueron comisionados a una vivienda en una calle de Linares donde al parecer, se estaba produciendo un episodio de violencia de género. Una vez en el lugar les abrió la puerta un hombre y una mujer de origen pakistaní que negaron ante los agentes que estuviera ocurriendo nada en el interior de la vivienda.

Sin embargo, los agentes comenzaron a escuchar gritos que apuntaban a que en el interior de la vivienda alguien estaba sufriendo algún tipo de agresión física. Tras entrar en la casa, encontraron a un varón corpulento encima de una mujer a la que tratando de callarla tapándole la boca y sujetándola por sus muñecas. La víctima era una joven que se encontraba muy nerviosa y llorando, y con marcas visibles en brazos, cara y labios.

Fue la propia joven la que relató a los agentes que había llegado hacía un mes de Reino Unido donde se había divorciado de su marido. Cuando llegó a la casa de sus padres en Linares, estos la retuvieron desde el primer día en la vivienda en contra de su voluntad, dejando la llave echada de la puerta principal para de este modo impedir que pudiera salir del mismo.

El tercer arrestado, su tío, había llegado a Linares de forma expresa para "curarla". Para ello tenía que "soplarle" como parte del ritual religioso, y así "expulsar el demonio de su cuerpo" haciéndole un exorcismo que eliminara todos los males.

Tal y como recoge el escrito de calificación del Ministerio Público, la joven sufrió hematomas en cara anterior del brazo derecho, mano derecha, antebrazo izquierdo y región dorsal, erosión en labio inferior y en sien derecha y herida inciso contusa en falange distal de la mano derecha.

A la vista de las lesiones que presentaba la víctima y a tenor de lo manifestado ante los agentes presentes, así como lo presenciado por estos al comienzo de los hechos, se detuvo a los dos hombres y a la mujer que fueron posteriormente trasladados a dependencias policiales. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, quedaron en libertad con cargos y ahora, tres años después, deberán sentarse en el banquillo.

Fiscalía ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de detención ilegal agravado y un delito de maltrato en el ámbito doméstico. Por el primero de estos delitos, reclama a cada uno de los tres acusados ocho años de prisión y siete meses más de cárcel por el segundo de los delitos.

Como accesorias, les reclaman ocho años de prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima. En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía pide a los tres acusados que indemnicen a la mujer en 3.250 euros.