Entregadas las 113 nuevas viviendas protegidas en alquiler social construidas en Córdoba capital

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el acto de entrega de llaves de la segunda fase de los alojamientos Sama Naharro para mayores en Córdoba. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han entregado este lunes las llaves de la segunda fase de los alojamientos Sama Naharro para mayores, con un total 113 nuevas viviendas protegidas en alquiler social, destinadas a mayores de 65 años.

En este sentido, el presidente de la Junta, durante el acto de entrega de las llaves ha llamado a "trabajar y entendernos para que las cosas funcionen y encontrar soluciones habitacionales".

De hecho, ha anunciado que, desde la Junta, van a "seguir trabajando para buscar estas soluciones habitacionales", como ahora para las personas mayores, con las que ahora, según ha dicho, ha tenido "la suerte" de reunirse" y que "tanto nos han enseñado, personas que tanto habéis contribuido a que personas como yo, de mi generación, tengamos más oportunidades en todos los ámbitos", como "el económico, el social, e incluso", en su caso, el de "haber llegado a ser ni más ni menos que presidente de todos los andaluces".

Mientras, la vicepresidenta del Gobierno ha destacado que "por fin llegó un día muy esperado para las personas que van a disfrutar de estos 113 apartamentos en régimen de alquiler asequible", con entre 186 y 360 euros en función del tipo de vivienda.

Además, ha resaltado que "la política de vivienda se tiene que convertir en un pilar en donde colaboremos todos a una, a ser posible". Y ha citado algunas medidas que se han puesto en marcha, con legislación y "movilizando muchos recursos", a la vez que ha detallado que de la inversión de 10,5 millones de euros para esta promoción, cinco los pone el Gobierno; 3,7 millones, el Ayuntamiento de Córdoba, y 1,7 los aporta la Junta.

Por su parte, el alcalde ha dado la enhorabuena a las 113 personas que van a disponer ya de las llaves del apartamento y ha declarado que espera que en los próximos años se sienten "las condiciones para que Córdoba pueda crecer en 30.000 nuevas viviendas", después de que "ha crecido en 6.000 en los últimos cuatro años", y que "de esas 30.000 viviendas, la mitad sean de VPO, para que todo el mundo tenga oportunidades y también contribuir a equilibrar el precio de mercado metiendo en la oferta mucha vivienda de protección oficial".

Asimismo, el regidor ha apuntado a "aprovechar la legislación de la Junta de Andalucía que permite usar solares que no están ahora mismo usándose para equipamiento y poder hacer otras 700 viviendas, en este caso para jóvenes, con un modelo muy parecido al que estamos hoy entregando las llaves".

EL PROYECTO

Con esta segunda fase de 113 alojamientos y trasteros se completa un complejo que, añadido a la primera fase en uso, se compone de un total de 268 alojamientos, 97 plazas de aparcamiento y 161 trasteros. Este prototipo también se ha puesto recientemente en carga en c/Don Rodrigo con otros 23 alojamientos de mayores, por lo que Vimcorsa gestionará un total de 291 alojamientos para mayores en alquiler en Córdoba.

Se pretende dar continuidad a esta fórmula de alquiler también para jóvenes, mediante nuevas promociones repartidas por otros distritos de la ciudad, en suelos de equipamientos municipales, como Fátima (100 unidades), y la puesta en carga de la parcela del Pretorio añadiendo a corto plazo (65 unidades).

La tipología mayoritaria, 99 unidades, es la de un salón con cocina incorporada, un dormitorio y un cuarto de baño, con una superficie media de 35,64 metros cuadrados útiles. Además, tratando de que el complejo de alojamientos sea más flexible y dé respuesta a otras situaciones singulares, se han previsto otras 14 unidades de dos dormitorios con mayor superficie útil. En concreto, hay cuatro unidades de 59,32 metros cuadrados, cinco unidades de 53,76 metros cuadrados y cinco unidades de 53,95 metros cuadrados.

Cada apartamento cuenta con cocina amueblada y con electrodomésticos. Todas las viviendas están completamente adaptadas para personas con problemas de movilidad reducida. Poseen instalación de aire acondicionado individualizado por vivienda.

La superficie construida total sobre rasante es de 7.371,59 metros cuadrados y de 1.400,94 metros cuadradros bajo rasante. Con el objeto de que el complejo facilite la socialización y la vida en común de sus inquilinos, la superficie útil total de las distintas estancias destinadas al uso comunitario alcanza un total de 667,18 metros cuadrados. Mientras, se destinan a zonas privativas 4.370,05 metros cuadrados conformando un conjunto residencial integrado.

Desde un principio, la Fase I y la Fase II se contempló como un conjunto unitario y de ahí que la primera fase se diseñó con unos espacios y servicios comunes dimensionados para dar cobertura a una segunda fase. En este sentido, la primera fase se dotó con restaurante, peluquería, gabinete psicológico, guardería y centro de día para mayores, además de plazas de aparcamiento y trastero comunitario.