Ayuntamiento de Málaga suspende fiestas de Reyes Magos en tres distritos tras activarse aviso rojo por lluvias

Archivo - Una persona se protege de la lluvia en Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha suspendido las fiestas de Reyes Magos previstas para este domingo en tres distritos de la capital tras elevarse a rojo el aviso por lluvias en la capital. Además, ha informado de que el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local pasa a fase de emergencia.

Así lo han señalado desde el Ayuntamiento a través de varios mensajes publicados en sus redes sociales, consultados por Europa Press, una vez que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos de nivel rojo por fuertes precipitaciones. En concreto, han indicado que las fiestas se han suspendido en los distritos Ciudad Jardín, Este y Bailén-Miraflores.

Al respecto, han precisado que las actividades de Ciudad Jardín y Este han cerrado una vez conocerse el aviso y no abrirán esta tarde; mientras que la fiesta de Bailén, prevista a partir de las 17.30, no se celebrará.

Asimismo, en otro mensaje han indicado que el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga pasa a fase de emergencia (situación operativa 1), con motivo del aviso rojo activado por la Aemet.