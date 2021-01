Concentración ante la Consejería de Educación para exigir "medidas eficaces ya" ante el frío en las aulas

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de familias Escuelas de Calor se ha concentrado este miércoles a las puertas de la Consejería de Educación y Deporte en Sevilla, para "denunciar la situación de absoluto maltrato institucional a que está sometiendo" el departamento que dirige Javier Imbroda a la comunidad educativa andaluza en plena ola de frío y repunte de la tercera ola de Covid, así como la "improvisación" de la Junta, al tiempo que exigen "tomar medidas eficaces y tomarlas ya".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas la portavoz de la plataforma Teresa Pablos, quien ha señalado que "los centros educativos no están preparados ni para el frío ni para el calor y ahora en esta situación de pandemia que exige tener puerta y ventanas abiertas la situación es muy grave".

Ha indicado que en las aulas "se está trabajando a grados por debajo de los niveles que marca la ley, no se pasa de los diez grados en muchos casos y los niños y sus profesores están absolutamente ateridos de frío", para añadir que "no son condiciones dignas y tenemos una herramienta que es la Ley de Bioclimatización, que contempla medidas para solucionar esta situación, no ahora en pandemia, sino siempre porque la calidad del aire interior de las aulas está contemplada en la ley".

Por lo tanto, "exigimos medidas eficaces y no la improvisación a que nos está sometiendo la Consejería", ha afirmado la portavoz, quien ha añadido que esas medidas eficaces "podrían ser las que hay en otros edificio públicos y las que hay en instalaciones como centros comerciales", al tiempo que ha indicado que "no corresponde a las familias decir qué medidas tienen que tomar, pero la Consejería sí tiene la responsabilidad de hacer estudios para que esta situación cambie en pandemia y sin pandemia".

Además, ha indicado que algunas familias no están llevando a sus hijos al colegio, para añadir que en el caso de asistir "van con ropa térmica, con varias capas, con guantes, gorros, edredones, mantas y el chaquetón no se lo quitan", porque "de otra manera es imposible aguantar horas sentados en un pupitre".

CONTINUARÁN CON LAS PROTESTAS

Igualmente, Pablos ha indicado que continuarán con las protestas. "Hoy hemos lanzado una encuesta que queremos hacer llegar a todos los miembros de la comunidad educativa para ver qué músculo hay para salir a la calle de nuevo, como hicimos aquel septiembre de 2018, para exigir que se aplique la Ley de Bioclimatización y nos gustaría hacerlo dentro de 15 días a lo máximo, porque la situación es urgente y han perdido ya seis meses, puesto que no han hecho absolutamente nada desde julio que está la ley en vigor".

Ha explicado también que "están haciendo mediciones de la calidad del aire interior CO2, viendo como en pocos minutos si se cierran las puertas y ventanas empieza a subir el nivel de CO2 y, por lo tanto, el riesgo de contagio", para añadir que "en ese medidor viene también un termómetro y en muchos casos marca ocho, nueve, diez grado, muy por debajo de los 17 que, como mínimo, marca la ley".

Del mismo modo, y sobre las palabras del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, sobre que se pueden ventilar las aulas durante "diez minutos" en el cambio de clase, la portavoz ha asegurado que "habla desde la ignorancia y es un irresponsable", toda vez que ha añadido que "son unas declaraciones muy temerarias que pueden llevar a confusión, a una falsa seguridad, y a que el riesgo en las aulas se eleve de manera brutal, porque ya decimos, en poco de cinco minutos con las puertas y ventanas cerradas, el aire pasa de las 700 partes por millón que indica que es un aire ya respirado".

Por lo tanto, "es una irresponsabilidad por su parte y debería desmentir esas declaraciones, pues entendemos que no tienen base científica", ha abundado. Igualmente, ha indicado que hay centros educativo que "tienen muchísimos años, donde las instalaciones de calefacción están obsoletas y en muchos casos se estropean". "Esto no tendría que estar sucediendo y la Consejería tiene que tomar medidas y tomarlas ya", ha finalizado.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CGT, Daniel Fernández, ha lamentado "las condiciones infrahumanas" que hay en los centros educativos andaluces, que "no ese algo nuevo", lo que pasa "es que ahora se ve agravado con la ola de frío y la necesidad de tener las aulas abiertas por el Covid".

"Si en los centros desde hace mucho venimos denunciando temperaturas extremas por frío o por calor, ahora esto se ve agravado porque además hay centros a los que no les funciona la calefacción, no tienen dinero para pagarla, se juntan un montón de elementos que hacen imposible estar en clase", con el "riesgo que conlleva tanto para alumnado como para profesorado".

"IMBRODA VUELVE A MALTRATAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA"

El parlamentario andaluz no adscrito José Ignacio García ha señalado que "apoyan las reivindicaciones de Escuelas de calor porque nos parecen algo de sentido común". "Todos los ciudadanos saben que la situación en la que están los colegios e institutos de Andalucía es una auténtica barbaridad y es una dejadez del Gobierno andaluz", al tiempo que ha asegurado que Imbroda "vuelve a maltratar a la comunidad educativa andaluza como llevamos meses advirtiendo".

Pero es que además, ha añadido, "hicimos la Ley de Bioclimatización justamente para evitar esto, para que los centros se acondicionaran y no se pasara ni frío ni calor", y la Consejería "se ha negado a desarrollar esa ley". Pero es que "además en el corto plazo se está negando también a hacer otras medidas, como por ejemplo, se debería haber retrasado el inicio de las clases tras las navidades porque estamos en una ola de frío, el protocolo obliga a abrir las ventanas para evitar los contagios de Covid y eso está provocando que haya clases a dos grados".

García ha apuntado, igualmente, "que se debería haber bajado la ratio, haber hecho más contrataciones de profesorado y desarrollado la Ley de Bioclimatización que prevenía esto", mientras Imbroda "vuelta a maltratar a los centro educativos públicos, con el único plan de que se esté mal en la escuela pública para que cada vez más gente se vaya a la escuela privada que es su negocio y su interés".

"Vamos a volver a llevar este tema al Parlamento andaluz, vamos a exigir que la Diputación permanente se reúna para tratar que Imbroda dé explicaciones aunque enero no sea un periodo de sesiones activo y diga qué va hacer para paliar esta situación".

"MI HIJO SALE ENFUNDADO COMO SI FUERA A BAQUEIRA BERET"

Por su parte, una madre de un alumno y miembro de Escuelas de calor ha explicado que su hijo va a un instituto de Gerena "y cuando sale de casa lo hace enfundado como si fuera a esquiar a Baqueira Beret, con ropa térmica, con el chaquetón, gorro, guante, y lleva una manta por si hace frío", todo lo cual "consideramos inadmisible". "Hay que poner medidas y ponerlas ya", ha aseverado.