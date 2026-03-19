Las escuelas infantiles andaluzas lamentan la "ausencia de una propuesta concreta" para subir el precio de la plaza

Archivo - Interior de una escuela infantil en Andalucía. - COORDINADORA DE ESCUELAS INFANTILES DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

CECE Andalucía ha criticado este jueves la "ausencia de una propuesta concreta" para la actualización del IPC del precio de la plaza en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. "Llevamos más de dos años solicitando de manera reiterada que se revise y actualice el precio de la plaza que reciben los centros, ya que los importes actuales no cubren los costes reales que exige la prestación de este servicio fundamental".

Así lo ha recogido en una nota de prensa en la que ha criticado que "la falta de respuesta por parte de la Administración pone en riesgo la sostenibilidad de los centros de Educación Infantil y afecta directamente a la calidad educativa ofrecida a las familias andaluzas". Tras presentar estudios que "avalan un crecimiento medio de los costes de la prestación del servicio de alrededor del 25%" y celebrar "numerosas" reuniones en las que "se nos manifiesta que se está estudiando la situación", este jueves "nos esperábamos un compromiso serio con el sector, lo que no ha ocurrido" en la reunión mantenida y de la que el sector se ha levantado de la mesa.

Los centros dan la "bienvenida" al anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de implantar la gratuidad en el primer curso de las escuelas de Infantil pero CECE considera que "se realiza a costa de los centros, que son quienes están soportando los costes sin actualización alguna, lo que agrava aún más la situación y dificulta la continuidad de este servicio esencial". Ante esta situación, CECE tiene previsto iniciar una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios andaluces.

La Junta de Andalucía ha ofertado un total de 125.924 plazas de cero a tres años este curso, 553 plazas más que en el anterior. Como novedad, el servicio de atención socioeducativa para las plazas de dos años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias, es gratuito. Son más de 64.000 los escolares que se han beneficiado de esta medida.

Durante este curso 2025-2026 conviven dos modelos: el de cero y un años, con sus servicios y bonificaciones y una gratuidad completa que ya alcanza el 50% en función de la renta, y el tramo de dos años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo.

Este avance hacia la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil es una de las medidas que el Gobierno andaluz puso en marcha para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas. Así, en un plazo máximo de seis años el modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de cero y un año, es decir, al primer ciclo al completo.

Tras el procedimiento de adhesión de centros al Programa de Ayuda a las Familias de la Junta de Andalucía, son cuatro más los que se han incorporado a la red, hasta alcanzar los 1.483. Son 293 centros más desde 2018, un 24%. Incluyendo tanto las escuelas de titularidad pública como las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de Ayuda a las Familias, serán en total 2.204 centros los que conforman la red para este curso.