Espadas apuesta por una Junta "municipalista" y que los ayuntamientos participen en la gestión de fondos europeos

JAÉN, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia de la Junta de Andalucía dentro del proceso de primarias del PSOE-A Juan Espadas ha defendido este domingo que "para contribuir de forma decidida a la recuperación de Andalucía es imprescindible un gobierno municipalista, y que los ayuntamientos participen en la toma de decisiones estratégicas como la gestión y ejecución de los fondos europeos".

Así lo ha manifestado el también alcalde de Sevilla en el marco de la jornada que comparte este domingo con la militancia de Jaén en actos públicos en los municipios de Linares, La Puerta del Segura, Cazorla, Úbeda y Baeza, donde difunde el proyecto de su candidatura, que reivindica como la de "la unidad y el cambio" para llegar al Gobierno andaluz.

En estos encuentros, según informa la precandidatura en una nota, Juan Espadas ha advertido de la importancia de conformar un proyecto "sólido, fuerte y unido" que permita "frenar a la extrema derecha a la que el PP dio las llaves de San Telmo", y que logre poner en marcha "una estrategia de recuperación para Andalucía aprovechando al máximo la oportunidad que suponen los fondos europeos para todos los territorios".

"Tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía con un proyecto nuevo, fuerte y unido que permita frenar a la extrema derecha que está hipotecando el futuro de Andalucía" y que "viene hoy a decir a los andaluces que tienen las llaves de San Telmo y que pueden condicionar al Gobierno andaluz", ha añadido Juan Espadas en alusión a la manifestación convocada por Vox para este domingo por la tarde ante la sede de la Presidencia de la Junta a la que prevé acudir el líder nacional del partido, Santiago Abascal.

El precandidato socialista ha llamado a "cambiar esta situación", y ha defendido que "para eso hace falta un proyecto de unidad y un proceso de cambio que nos lleve al gobierno de Andalucía".

FONDOS EUROPEOS

Ha añadido que estas "hipotecas y exigencias de la extrema derecha contribuyen además a la falta de un proyecto y de un modelo para la recuperación de Andalucía por parte del gobierno del PP de la Junta", lo que "puede provocar que perdamos oportunidades únicas como una adecuada gestión de los fondos europeos".

"No podemos perder más tiempo sin una estrategia clara, sin diálogo con los ayuntamientos, sin búsqueda de inversiones privadas complementarias a los proyectos", ha abundado Juan Espadas antes de advertir de que, "si seguimos sin avanzar, no conseguiremos los objetivos y no traeremos inversión privada".

Ha incidido en defender que "necesitamos un gobierno socialista ambicioso que marque una estrategia basada en la financiación europea y en el impulso de proyectos adaptados al territorio que generen actividad económica y empleo".

De esta forma, además, estos proyectos "podrán ser motores para la atracción de inversiones privadas complementarias que generen actividad económica y empleo", según entiende el precandidato.

Para Juan Espadas, "es fundamental que los ayuntamientos puedan gestionar y ejecutar de forma directa una parte de los fondos europeos de recuperación --un 15%--, y para ello es imprescindible un trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía y las administraciones locales".

En este marco de cooperación, según ha concluido, "se podrán desarrollar proyectos que apuesten por la transformación ecológica, digital y energética y, al mismo tiempo, lograr compatibilizar inversión pública y privada".