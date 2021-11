Espadas compara la financiación autonómica con la renovación del CGPJ: "O nos ponemos de acuerdo PP y PSOE o no sale"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este jueves la necesidad de que PSOE y PP acaben "alcanzando un acuerdo" para la reforma del modelo de financiación autonómica, porque "esto es como lo del Poder Judicial" --en referencia a la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)--, que, "o nos ponemos de acuerdo" ambos partidos, "o esto no va a salir".

Así lo ha expresado el líder socialista en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que el PSOE en Andalucía es "absolutamente coherente" en su posición respecto a la defensa del nuevo modelo de financiación autonómica con el acuerdo que aprobó el Parlamento la pasada legislatura, con los socialistas gobernando la Junta, para reivindicar una financiación "justa" para Andalucía.

Espadas ha valorado que el PP-A "al final decidió votar a favor" de esa propuesta que impulsó el PSOE-A, y ahora el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, es coherente con esa posición y "la defiende", de forma que ese es "un punto común en el que nos encontramos" socialistas y 'populares', que tienen ahora "la responsabilidad de gobierno" en Andalucía, y van así "de la mano para decir que el modelo de financiación hay que cambiarlo, porque los ciudadanos andaluces necesitan recursos para mantener los servicios públicos en la misma mediada y en igualdad de oportunidades que otros territorios", ha añadido.

A la pregunta de qué le dice el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al respecto de esta cuestión, Espadas ha indicado que le comenta que "es un tema a abordar", y ha destacado que el líder socialista le ha dado "la responsabilidad, dentro" del PSOE, de "dirigir" el Consejo de Política Federal, que "lleva a que trabajemos primero en el seno del partido, y luego en el ámbito institucional o con los presidentes de comunidades autónomas, para tener una posición común de los territorios del PSOE en el gobierno o en la oposición que ayude al Ministerio de Hacienda a construir una fórmula que sea más equitativa, justa, de redistribución de esos recursos".

Espadas ha reconocido que "no es fácil poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas de este país, pero es un ejercicio que hay que hacer, y me consta que el presidente sabe que hay que hacerlo", ha añadido.

En todo caso, el secretario general del PSOE-A ha puesto de relieve que este "debate de financiación autonómica se está produciendo cuando más recursos económicos llegan por parte del Estado, ya sea por el tema Covid o ya sea por la financiación europea", de modo que, aunque "hay que resolver el modelo de cálculo para la financiación autonómica, para que sea más justo, ahora mismo no es un problema de dinero" el que existe, según ha abundado Espadas para subrayar que el problema "más grave" que detecta ahora mismo al respecto en Andalucía es que "tenemos un Gobierno andaluz que no se gasta lo que está recibiendo del Estado".

"NO ES UN PROBLEMA CATALUÑA-ANDALUCÍA"

El líder socialista ha agregado que "hay comunidades autónomas que, históricamente, desde el punto de vista de lo que es la media de ingresos, tienen una situación en la que reciben más por habitante", y ha subrayado que "el problema es de fondo, no es un problema Cataluña-Andalucía o Andalucía-Cataluña".

En esa línea, Espadas ha llamado a trabajar por "resolver el modelo" de financiación, pero ha insistido en que "ahora son momentos en los que tenemos muchos recursos", al contrario que en "otros momentos con muchos menos recursos, donde ahí sí que dolía mucho no recibir la financiación" adecuada y, "curiosamente, parece que el debate no era tan duro como ahora", según ha apostillado.

El líder de los socialistas andaluces ha defendido que "primero" hay que "avanzar en una posición común dentro del PSOE, donde tenemos posiciones diferentes", pero "no radicalmente diferentes" como las que sí ve "en el Partido Popular", según ha agregado.

Al hilo, Juan Espadas ha apuntado que, desde su responsabilidad al frente del Consejo de Política Federal del PSOE, debe, "en primer lugar, acercar posiciones entre los distintos territorios y comunidades autónomas de España, donde el Partido Socialista debe fijar posición común", y "en eso es en lo que me voy a emplear, en primer lugar" de forma "bilateral, como se hacen estas cosas, sin focos, sin reuniones, digamos, protocolarias y con mucho boato, sino intentando trabajar para acercar posiciones", ha dicho.

Espadas ha resaltado que "al final esto tiene un proceso" en el que "el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España tiene que poner encima de la mesa, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una fórmula que mejore el método de cálculo para que sea más justo".

Para llegar a eso, primero "vamos a hacer la tarea desde el PSOE en el ámbito interno", según ha reiterado Espadas, que ha subrayado que "el Partido Popular también tiene que hacer su tarea", y, "cuando resuelva su 'batallita' en Madrid entre (Isabel Díaz) Ayuso y (José Luis Martínez) Almeida, sería conveniente" que la presidenta de la Comunidad de Madrid "se sentara un ratito con (Alberto Núñez) Feijóo --presidente de la Xunta de Galicia-- y con (Juanma) Moreno Bonilla y vieran si eso es posible".

Y es que, según ha zanjado Espadas, "si no, no habrá acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no habrá votación en el Congreso de Diputados que permita una mayoría cualificada para sacar" adelante el nuevo modelo de financiación autonómica.