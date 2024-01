Espadas critica la "estética" del estand andaluz en Fitur y la distribución de espacio para las diputaciones

MADRID/SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este miércoles la "estética" del estand de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se ha inaugurado este miércoles en Madrid, así como la distribución de espacio para las diputaciones provinciales en dicho pabellón.

Juan Espadas ha realizado estas críticas en una atención a medios durante una visita a Fitur en su jornada inaugural, en la que ha puesto de relieve que esta feria es "una de las más importantes del mundo", y sirve de escenario para "enseñar lo mejor de nosotros mismos".

Al hilo, el líder del PSOE-A ha opinado que, "desgraciadamente, la estética y la creatividad" del estand andaluz en Fitur "no es acorde con lo que Andalucía refleja en su oferta turística, que no es otra cosa que luz, color, alegría e ilusión; todo lo contrario" del "paisaje negro, oscuro" que envuelve a dicho pabellón, donde "prácticamente no nos vemos las caras, y donde los profesionales claramente tienen dificultades para trabajar y hacer bien su labor", según ha criticado Espadas.

En ese sentido, el secretario general del PSOE-A ha apuntado que la Junta "no ha estado especialmente bien en esta edición" de Fitur, al tiempo que ha recriminado al Gobierno del PP-A que no haya "escuchado de verdad a los distintos sectores profesionales", así como que no haya promovido una "adecuada distribución de espacios" para las diputaciones provinciales en el expositor andaluz que "hubiera permitido realmente poner en valor los principales enclaves que tiene" Andalucía, según ha sostenido.

En esa línea, Espadas ha llamado la atención sobre "la diferencia entre el espacio que tienen hoy algunas ciudades y algunos puntos y algunas provincias" andaluzas "respecto al que tienen otras", así como ha criticado que, por ejemplo, en el espacio dedicado a la provincia de Jaén, "las Ciudades Patrimonio de la Humanidad --Úbeda y Baeza-- no tengan un reflejo y una personalidad propia también distinguida en este tipo de estand".

Tras ello, el secretario general del PSOE-A ha manifestado que, "sin duda", la Junta tiene "mucho que mejorar en la edición del año que viene" de Fitur, y ha dicho que espera que el Gobierno andaluz "esté a la altura de lo que significa este escaparate y esta feria".

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO

Por otro lado, Espadas ha dedicado palabras de agradecimiento al sector turístico, a sus empresas y trabajadores, por su "esfuerzo", así como ha valorado que "la recuperación económica en este sector ha significado un elemento fundamental para la economía del país" y también regional, y ya "verdaderamente podemos decir que hemos salido de la crisis de la pandemia" del Covid-19, con datos en el sector turístico que "vuelven a retomar la senda que hasta 2019 fue permanente, creciente, y que significaba, sin duda, un elemento de aportación al PIB de capital importancia", según ha abundado.

El líder socialista ha apostillado, no obstante, que si se analizan "los datos con mayor precisión" se ve que "el mayor volumen de turistas que llega a nuestro país" y a "Andalucía en especial, no viene acompañado de un incremento del gasto, del consumo de los turistas" en la región, por lo que ese es "un elemento en el que hay que trabajar", según ha considerado Juan Espadas, que ha instado por ello a la Junta a que "trabaje fundamentalmente en sectores y en promoción en aquellos lugares en donde el turismo fundamentalmente aporta más valor, más riqueza y deja un mayor gasto en los territorios".

Al hilo, Espadas ha subrayado también la importancia del empleo que genera el turismo como "elemento fundamental" que debe mejorar "no ya sólo en cifras, sino también en calidad, en formación, en mayor posibilidad de inserción laboral" de los jóvenes, y "también en unas condiciones laborales que claramente permitan la estabilidad de esos trabajadores", según ha agregado el dirigente del PSOE-A, que ha defendido que la "formación" y el "enriquecimiento permanente" de ese colectivo "significará también una oferta de calidad de servicio mucho mejor, como la que siempre ha dado nuestro país".

Espadas ha concluido animando al sector turístico "a que siga trabajando", así como instando a la Junta de Andalucía a que "la promoción de una región" como la andaluza "venga siempre acompañada de profesionales y de estrategias que verdaderamente pongan en valor lo que somos".