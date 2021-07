Espadas dice que PSOE-A no presentará enmienda a la totalidad a la Lista si hay compromiso "sincero" de Junta de mejora

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha manifestado este jueves que el Grupo Socialista no formalizará mañana, cuando acaba el plazo, una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, si hay un compromiso "sincero y leal" de la Junta por mejorar el texto y atender las demandas socialistas.

En este sentido, este jueves, según Espadas, se desarrolla una nueva reunión técnica entre los grupos socialista y popular para abordar las posibles mejoras en el texto y que haya un compromiso claro de la Junta en ese sentido. "Es un texto necesario, pero no puede ser cualquier texto. No vamos a hacer concesiones que para nosotros no son aceptables", ha dicho.

Espadas se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento, con motivo de una reunión sobre el citado proyecto de ley con los presidentes de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, y del Consejo Andaluz de Gobierno Locales, Francisco Toscano.

Ha defendido la decisión del PSOE-A de no apoyar que el texto se sometiera ya a debate de totalidad en el Pleno de la próxima semana porque no "es correcto y legalmente no es posible alterar los plazos reglamentarios de la Cámara". Ha apuntado que si se va a negociar la norma, necesitamos unos días para poderlo hacer, de manera que no era lógico que ya se produjera el debate de totalidad la próxima semana.

"No entendimos esas prisas si hay voluntad de negociación", según ha dicho Juan Espadas, quien ha insistido en que la Junta y el PP-A tienen que asumir un compromiso de una negociación "sincera y leal", lo que evitaría que el PSOE-A presentara una enmienda a la totalidad al texto.

"Si el PP tiene voluntad de verdad de modificar la norma e incorporar cuestiones que nosotros planteamos, no presentaríamos la enmienda a la totalidad mañana", según ha insistido Juan Espadas, quien ha confiado en que el PP-A "no coja la vía fácil, que es ignorar al PSOE y apoyarse en Vox". "Si eso es lo que pretende, que no nos engañe, nos lo diga y no perdemos el tiempo", según ha puntualizado.

Los asuntos que deben ser mejorados, a juicio del PSOE, según ha explicado Espadas, son los relativos a la sostenibilidad, en relación con el litoral, el suelo rústico y el papel de protección y de desarrollo que tienen los ayuntamientos en el ámbito de las competencias urbanísticas, que debe quedar claramente explicitado en la norma, con garantías suficientes para que no se produzcan "barrabasadas como en el pasado y que generaron una normativa de protección del territorio" que fue ambiciosa por parte de la Junta, cuando gobernaba el PSOE, y que consiguió evitar "desmanes en el suelo no urbanizable, que no se pueden volver a reeditar". "Queremos que esas garantías puedan estar en la norma", ha apuntado.

"No vamos a discutir la necesidad de la norma y su modificación, hay espacios para la negociación y para el acuerdo, pero debe haber voluntad real y sincera, y un trabajo técnico que se va a desarrollar", ha dicho.

Ha indicado que el objetivo del PSOE-A es que el próximo lunes se puedan concretar las "líneas rojas y los elementos de negociación que deben incluirse en el texto". A su juicio, hay que proteger el territorio y evitar desmanes en suelos no urbanizables, a la vez que mejorar la agilidad de los trámites.