Espadas no opina de las "declaraciones de Junqueras" sobre amnistía y subraya que ahora toca la investidura de Feijóo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, no ha querido este miércoles opinar sobre las declaraciones del líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, en las que defiende que el acuerdo sellado entre los independentistas y PSOE y Sumar para la Mesa del Congreso incluye la amnistía como vía para poner fin a la "represión" del independentismo, y ha insistido en subrayar que lo que toca ahora es el debate de investidura al que se someterá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

En una atención a medios en Dos Hermanas (Sevilla) tras mantener una reunión de trabajo con el alcalde socialista de dicho municipio, Francisco Rodríguez, el líder del PSOE-A se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre qué opinaba respecto a las declaraciones de Junqueras sobre una hipotética amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán vinculado al referéndum del 1 de octubre de 2017.

"Pues nada, son las declaraciones del señor Junqueras", ha comentado al respecto Juan Espadas antes de agregar que "el momento" que vive actualmente el país es el del debate de investidura de Feijóo, y "por más que quiera el Partido Popular, tenemos muy claro que al que queremos escuchar en la tribuna" del Congreso "hablar del proyecto de gobierno que tiene para España" es al candidato del PP, que "para eso creo yo que le pidió la confianza al Rey", ha abundado.

Una vez que concluya ese debate, según ha continuado el líder del PSOE-A, "si como todos sabemos resulta ser fallido", y "como ayer (este martes) decía el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hablará el PSOE" como "el partido que tiene la responsabilidad de entender lo que el PP no quiere entender, que es el resultado del 23 de julio", ha añadido.

Espadas ha indicado que comprende que dicho resultado de las últimas elecciones generales le "sentó muy mal" al PP, pero no se debe "querer subvertir lo que dijeron los españoles, que era que no querían un gobierno de las derechas, y por eso precisamente Feijóo no es capaz de conseguir los apoyos en sede parlamentaria para conseguir una mayoría" que le permita ser investido presidente del Gobierno, ha apostillado el líder del PSOE-A.

El dirigente socialista ha añadido que ya "veremos si es posible o no" que se pueda conformar "un Gobierno de alianza y acuerdo entre fuerzas progresistas", en función de una "negociación" que será "con luz y taquígrafos", y que "empezará justo después de que termine, por respeto institucional, la que en este momento está abierta", que es la investidura de Feijóo, según ha remarcado el secretario general del PSOE-A antes de concluir señalando que "declaraciones puede haber muchas, pero el Partido Socialista es respetuoso y riguroso con los tiempos, y hablará en el momento que deba hacerlo".