PSOE-A pide a Moreno que escuche a los sanitarios y asuma la realidad de la sanidad: "No se ha normalizado ni funciona"

BORMUJOS (SEVILLA), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que escuche a los sanitarios y no le dé "la espalda" a la realidad de la sanidad pública andaluza, que "ni se ha normalizado ni funciona".

"Moreno Bonilla que no puede ser complaciente con la sanidad pública, porque no funciona. Que no pase página y crea que está todo hecho por inaugurar una planta de hospital o una UCI. La pandemia ya no es justificación. Está dando la espalda a la realidad del sistema público, que sigue con una deficiente gestión", según ha manifestado Espadas a las puertas del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en Bormujos (Sevilla), donde se ha reunido con el comité de empresa.

Ha mostrado su apoyo a los trabajadores, que "llevan mucho tiempo reclamando dignidad en sus condiciones laborales" y hay que "revertir esta situación para dar una atención sanitaria de calidad a las 300.000 personas del Aljarafe".

Según ha expuesto Espadas, el Hospital aljarafeño "es una muestra clara de que la sanidad pública en Andalucía no se ha normalizado, sino que demuestra una situación estructural deficiente de medios, recursos y necesidad de inversión", clave para recuperar el servicio que "merecen todos los andaluces y andaluzas".

El líder socialista ha resaltado que "desde el PSOE no vamos a cejar en denunciar permanentemente que la atención primaria o el servicio que da este hospital sevillano no es el que el personal sanitario quiere prestar a sus usuarios": "Es muy duro y les duele no tener recursos, capacidad y medios para prestar un servicio para el que están preparados, como excelentes profesionales que son".

Juan Espadas ha destacado que el "propio código ético de estos profesionales, de respeto al servicio público que prestan, es el que no les hace alzar la voz más alto y más claro de que así no pueden continuar". "Le he pedido al consejero de Salud más de una vez que ejerza las potestades que tiene para con este hospital y asegure, desde el control y la inspección, que los medios y los recursos de la Junta se aplican y se ponen a disposición del personal", según ha expuesto.

Es por ello, según ha recalcado, que "el PSOE va a seguir siendo el defensor de una sanidad pública de calidad y va a estar al lado de las reivindicaciones" del personal sanitario.

Ha recordado el ofrecimiento de un gran pacto por la sanidad pública que Moreno "no ha escuchado, y que pasa por mejorar las condiciones laborales de los profesionales, equiparación salarial y evitar la fuga de sanitarios", entre otras cuestiones.