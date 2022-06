Espadas reivindica su estrategia "integral, rupturista y disruptiva" para "transformar" Andalucía tras el 19J

JAÉN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 19 de junio y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reivindicado este jueves el "ambicioso" proyecto de los socialistas para Andalucía, que pone el empleo en el centro de una estrategia "integral, rupturista y disruptiva" para la "transformación" de la comunidad autónoma, "revisando los pilares y adaptándonos a la realidad existente".

Durante su intervención en un encuentro informativo organizado por 'Diario Jaén', Juan Espadas ha incidido en que el proyecto socialista "responde a la realidad de Andalucía". "No es cualquier proyecto", ha advertido, apostando por llevar a cabo "grandes transformaciones" en esta tierra, con proyectos definidos para cada una de las provincias y teniendo en cuenta que hay "más fondos que nunca" para llevarlos a cabo, según ha informado el PSOE-A en una nota.

"Queremos que por cada euro de inversión pública haya una incentivación de la inversión privada", ha dicho Juan Espadas, que ha abogado también por estrategias "claras" para impulsar el empleo en jóvenes y en mujeres, "la mitad de la población que no cuenta con condiciones de igualdad para el acceso al mercado de trabajo".

Al hilo de ello, ha hecho referencia a los 40 años de lucha en Andalucía para "romper roles de un modelo caduco", y ha entendido que se está en un momento "mental y educativo para dar ese salto necesario", por lo que ha lamentado el "silencio sepulcral" del PP ante quienes "niegan" asuntos como la lacra de la violencia de género con el objetivo de "no molestar a la señora de la sombra alargada".

En este sentido, Juan Espadas ha instado de nuevo al presidente de la Junta y candidato del PP-A, Juanma Moreno, a "poner las cartas sobre la mesa" antes del 19J y decir claramente si firmaría un documento en el que se expone que no está dispuesto a gobernar con quienes no compartan los principios y valores de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los derechos humanos fundamentales.

"Yo lo firmaría, como entiendo que podrían hacer todos los partidos salvo aquel que no respete esos derechos y valores. Pero, ¿lo firmaría el PP?", se ha preguntado el líder socialista, remarcando que Moreno ya ha tenido este mandato el apoyo de la "ultraderecha" --en alusión a Vox-- para gobernar, y que ahora "ya baraja una coalición".

"Mañueco, que gobierna en Castilla y León con la ultraderecha, ya ha estado haciendo campaña unos días por aquí, así que ¿de qué tenemos dudas?", ha incidido Espadas, que ha defendido que él se presenta a estas elecciones "solo con mi partido", pero Moreno va "hasta sin su partido", aunque "sí lleva a otro con una sombra alargada, de película de terror".

Juan Espadas ha contrapuesto la "debilidad política" manifestada, a su juicio, por Moreno --"adelantando las elecciones a petición de la ultraderecha y centrándose únicamente en la confrontación con el Gobierno de España, sin ejercer sus competencias"--, con el sostenimiento del empleo provocado por las medidas impulsadas desde el Gobierno central, llegando a ejecutar un cambio de legislación que ha hecho que los empleos indefinidos y de calidad pasen de un 5% a casi la mitad, creando "más empleo que nunca pese a quienes decían que era imposible", según ha puesto de relieve el candidato socialista.

Respecto al nuevo plan de empleo de 50 millones anunciado por el Gobierno de España para Andalucía, que se suma a otro de 50 millones de inicio de legislatura, Espadas ha criticado que el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), "dice que no funcionan los planes de empleo que son marca socialista, y Moreno Bonilla dice que es que era poco dinero", y se ha preguntado si el PP tiene "alguna política activa más allá de no ejecutar fondos y despedir orientadores".

En esa línea, Espadas ha advertido de que "Andalucía presenta grandes carencias ante la incapacidad de Moreno Bonilla para definir y diseñar los grandes proyectos transformadores de futuro, que tendrían que estar ya negociándose con agentes sociales y económicos".

"Esto falta, más allá del marketing y publicidad", ha apostillado el candidato socialista. Además, ha llamado la atención sobre la "falta de lealtad, colaboración y cooperación" de Moreno durante la pandemia con el Estado y con los ayuntamientos, lo contrario a lo demostrado por éstos, según ha defendido. "No ha estado en los peores momentos", ha criticado Juan Espadas sobre el presidente de la Junta.

"EL ABISMO ENTRE LA PROPAGANDA TRIUNFALISTA Y LA ANDALUCÍA REAL"

Espadas ha insistido en criticar que el Gobierno de Moreno "no ha ejecutado ni el 40% de fondos europeos, lo que provocará que haya que devolverlos", y ha remarcado que "una empresa que no tenga ayudas de la Junta para instalarse en Guarromán o La Carolina, en Jaén, sí las tiene a pocos kilómetros en Ciudad Real con los mismos fondos Feder que Andalucía tiene".

"No me extraña que, con esa gestión, Jaén tenga 700 empresas menos, 20.000 menos en Andalucía, y que el peso de la industria caiga por debajo del 10%. Es un dinero que por decisión política no se está ejecutando, un perjuicio claro al desarrollo económico", ha recalcado, tras recordar que las últimas convocatorias se sacaron en 2015 y 2017 con el PSOE.

Para Espadas, "entre propaganda triunfalista y la Andalucía real hay un abismo", y apuesta por la movilización del electorado, especialmente de ese tercio que aún no ha decidido su voto, según ha subrayado.

Ante ello, el candidato defiende un proyecto socialista con un Gobierno andaluz que sí "ejerce sus competencias", apuesta por la senda del crecimiento "verde y la sostenibilidad", y por una transformación digital que "garantice además la cohesión territorial".

Asimismo, los servicios públicos estarían en el centro de las políticas, con "impulsos claros" a la sanidad, "donde ya estamos penúltimos y no podemos empatar con Ayuso en último lugar"; en educación, aumentando ratios y garantizando atención a los menores con necesidades especiales, y en dependencia, con mejoras laborales para las plantillas, según ha desgranado Espadas. "Tienen mi compromiso", ha sentenciado el candidato socialista en este encuentro informativo.