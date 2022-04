Espadas reta a Moreno a renunciar a pactar con Vox y dejar gobernar al PSOE-A si es el más votado en Andalucía

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este lunes al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a renunciar a pactar con Vox y dejar gobernar a los socialistas si éstos integran la lista más votada en las próximas elecciones autonómicas, previstas para este año en Andalucía y que podrían adelantarse al próximo mes de junio.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Juan Espadas ha trasladado este mensaje al hilo de la propuesta que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende para que se deje gobernar en los territorios al partido que sea el más votado en las elecciones.

El dirigente socialista ha tachado de "engaño" esa propuesta del nuevo líder del PP porque los 'populares', "cuando tienen la opción de gobernar, lo hacen con la extrema derecha si hace falta" aunque no sean la lista más votada, y a la pregunta de si, llegado el caso, el PSOE-A se abstendría en el Parlamento andaluz si el PP-A fuera el más votado en las elecciones para evitar que Vox pudiera entrar en el Gobierno de la Junta, Espadas ha respondido que el PP es el que tiene que poner un "cordón sanitario a Vox".

El dirigente socialista ha negado "credibilidad" al PP para defender que se deje gobernar a la lista más votada cuando no lo aplicó así en Andalucía tras los comicios del 2 de diciembre de 2018, en los que el PSOE-A de Susana Díaz obtuvo 33 diputados, frente a los 26 de los 'populares', pero Juanma Moreno fue investido presidente de la Junta con los apoyos de Cs y Vox.

En esa línea, Espadas ha preguntado que, "si el PP fuera la lista más votada" en las próximas elecciones, "y me pidiera a mí que lo apoyase, quién me garantiza que, al día siguiente, el PP no estuviera pactando con Vox el primer Presupuesto" de la legislatura, "como ha hecho en ésta".

"Para ganar la credibilidad, a mí ahora mismo me gustaría escuchar a Moreno decir si ahora sí respetaría la lista más votada si fuese el PSOE-A, aunque no lo hizo con Susana Díaz", ha comentado Espadas antes de agregar que "el día que escuche a Moreno decir que él renunciaría a gobernar con Vox si la lista más votada es el PSOE, empezaré a creerme algo y a lo mejor nos sentamos a hablar de esto".

"SAINETE" EN TORNO A LA FECHA ELECTORAL

Respecto a fecha de las elecciones andaluzas, Espadas ha lamentado que "está sonando ya un poco a sainete" la incertidumbre en torno a la misma, ya que "llevamos demasiados meses" con ella, y "suena a que mientras se habla de esto no se habla de otras cosas, de los problemas de Andalucía, de las reivindicaciones de la gente".

Moreno estaría así cultivando, en opinión de Espadas, "una especie de cortina de humo, de señuelo para que se fije la atención sobre qué va a decidir" el presidente "y cuándo", algo que al secretario general del PSOE-A le "empieza a dar un poco de vergüenza ajena", porque "suena ya un poco a tomadura de pelo", según ha comentado el líder socialista, quien ha abogado así por "ser más serios con esto".

En esa línea, ha afirmado que "para adelantar unas elecciones tiene que haber un argumento de peso, que si se produce se cuenta y se explica, y, si no, no se puede estar mareando la perdiz", y ha comentado que "no se pueda alegar" ahora la razón que esgrime el presidente de la Junta sobre la necesidad de aprobar un nuevo Presupuesto para este ejercicio como motivo para adelantar las elecciones a junio, ya que, de ser cierta esa premisa, Moreno debería haber convocado después de que el Pleno del Parlamento tumbara, en noviembre de 2021, el proyecto de Presupuestos para 2022 que aprobó el Consejo de Gobierno de PP-A y Cs.

En vez de eso, según ha abundado Espadas, Moreno "parece que lo que hizo fue hacerle caso a su vicepresidente", Juan Marín, "que decía que ni muerto había que dejarle" al líder del PSOE-A "hacerse la foto" de un acuerdo con el PP-A para sacar adelante el Presupuesto de este año.

De este modo, Espadas ha opinado que Moreno ha estado "permanentemente" buscando "su mejor escenario" para convocar elecciones, "haciendo encuestas", algunas "que pagamos todos los andaluces", y "buscando la maduración de un acuerdo con Vox, sobre todo en la situación que se encuentra su partido (el PP) a nivel nacional".

EL PSOE-A COMO "ALTERNATIVA" A LA "SUMA" DE PP Y VOX

En esa línea, Espadas ha insistido en reivindicar al PSOE-A como "la alternativa a esa suma PP-Vox que es la que han decidido Feijóo y Moreno que es el camino a seguir", y ha augurado que el presidente andaluz "va a cometer el mismo error" que su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "adelantando las elecciones".

Respecto a ese pacto de gobierno que el PP y Vox han suscrito en Castilla y León, Espadas ha subrayado que Mañueco ha defendido que da "estabilidad" a esa comunidad autónoma, unas palabras "refrendadas" por Moreno, quien refleja así que "no tiene ningún problema para gobernar con Vox en Andalucía", según deduce el secretario general del PSOE-A, quien por ello ha subrayado que los andaluces tendrán que elegir en las próximas elecciones entre favorecer "un gobierno que avance", de la mano de los socialistas, o tirar "todo por la borda" posibilitando un ejecutivo "con la extrema derecha".

En todo caso, Espadas ha apuntado que, de cara a las próximas elecciones, él no va a "hablar de la extrema derecha", porque quiere "seducir, ilusionar, que la gente entienda que si vota al PSOE va a encontrar una opción renovada, de confianza, que quiere seguir avanzando y no retroceder en derechos, servicios públicos o en otras cuestiones".

De igual modo, ha sostenido que el PP "está engañando a la gente" cuando "quiere aparecer como un partido de centro", porque una formación "que pacta con la extrema derecha ya no es un partido moderado", y respecto a Cs ha lamentado que "en estos momentos ni está ni se le espera, por errores propios", porque "no ha puesto en valor su labor política" en el gobierno de coalición con el PP-A, sino que el partido que lidera Juan Marín en Andalucía "se ha subsumido en la estrategia" de los 'populares' y "se ha cargado las expectativas" del partido naranja.

"Es una pena, porque si Cs hubiera tenido un proyecto diferenciado, en este momento sí podría elegir entre gobernar con el PSOE o con un PP que quiere acuerdos con Vox", y "podría tener un papel mucho más relevante en ese escenario político", ha abundado Espadas, quien en ese sentido ha sostenido que Ciudadanos "ha acabado siendo un partido más de derechas, dentro de un partido de derechas como el PP", y "en términos de expectativas es irrelevante" ahora mismo.

Así las cosas, Espadas ha querido dejar claro que no se presenta a las próximas elecciones andaluzas "para conformarme con otra cosa que no sea ganar y gobernar", y la ciudadanía "tiene que saber cuando va a votar que elige 'a' o 'b'", que tiene "la opción de votar a un PSOE renovado" en Andalucía o a una coalición del PP con Vox.

Al respecto, Espadas se ha declarado convencido de que el consejero de la Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha sido nombrado coordinador general del PP, "número tres del partido" a nivel nacional, "porque está hablando en Madrid de cerrar acuerdos de gobierno como el de Castilla y León" con Vox.

Ese proceso de alianzas, según ha concluido el líder del PSOE-A, "es un camino que se ha emprendido desgraciadamente" por parte del PP y "el mayor error que ha cometido" dicho partido en España, además de "lo peor que le ha podido pasar" al país, según ha zanjado Juan Espadas.