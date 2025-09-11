El espectáculo internacional God Save The Queen (Dios Salve a la Reina) regresa a Córdoba el día 13 de septiembre

El 'show' de God Save The Queen (Dios Salve a la Reina), el mejor homenaje a Queen de todos los tiempos. - RML

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'show' de God Save The Queen (Dios Salve a la Reina), el destacado homenaje a Queen, reúne todos sus grandes éxitos durante dos horas de música con un espectáculo internacional que regresa a Córdoba con nuevo repertorio el sábado, 13 de septiembre, en el Teatro de la Axerquía, en el marco de su 'World Tour 2025'.

Según destacan desde la promotora, con 25 años de trayectoria, la banda ha cautivado a miles de fans alrededor del planeta y es considerado como el 'show' sobre Queen "más importante del mundo, el más auténtico tributo". La venta de entradas en la web: 'https://teatrocordoba.es/espectaculo/god-save-the-queen-2/'.

La banda recorre el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, 'Made in Heaven', editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991. Éxitos como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You y muchos otros conmoverán a la audiencia.

Dios Salve a la Reina se ha convertido en un "fenómeno excepcional, reviviendo la magia de Queen en América, Europa y el resto del mundo"; con conciertos completamente agotados en importantes ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, México DF, Madrid, Barcelona, Liverpool, entre otras, ha agregado la promotora.

En su haber cuenta con presentaciones realizadas para grandes multitudes en el Mathew Street Festival de Liverpool (UK) para más de 35.000 personas o las Fiestas del Pilar en Zaragoza (España) con más de 250.000 espectadores.

"La impresionante iluminación, el fielmente logrado sonido Queen, las destacadas actuaciones de los integrantes de Dios Salve a la Reina y la insuperable interpretación --única en el mundo-- de Pablo Padín en el rol de Freddie Mercury, hacen de este espectáculo el evento del año", según el comunicado.