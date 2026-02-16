La estación de esquí de Sierra Nevada abre este martes sin restricciones hasta completar aparcamientos

Archivo - Imagen de archivo de la estación de esquí de Sierra Nevada - TWITTER CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en término municipal de Monachil, en el área metropolitana de Granada, prevé este martes una apertura sin restricciones hasta que los parking de Plaza de Andalucía y Los Peñones estén completos, cuando se procederá al corte total de la vía de acceso al recinto invernal, regulada por la Guardia Civil de Tráfico por los trabajos que se llevan adelante en la A-395 por hundimiento de calzada y aparición de grietas causadas por las últimas borrascas.

Fuentes de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, han detallado a Europa Press que, si el domingo Sierra Nevada abría pistas solo para residentes y alojados en Pradollano, y este lunes lo ha hecho también para aquellos usuarios con forfait comprado para esta jornada o toda la semana, este martes se prevé una apertura sin restricciones, aunque condicionada a las limitaciones en sus accesos.

Se adopta así por una fórmula similar a la de aquellos fines de semana de máxima afluencia. En paralelo, la Policía Local de Monachil seguirá regulando el vial interno de Pradollano, normalmente unidireccional, y estos días con tráfico alterno tanto en sentido ascendente como descendente, han detallado desde Cetursa.

A través de sus redes sociales, ha detallado que estará abierta la circulación en el tramo de la A-395 entre Fuente Alta y Las Sabinas para el acceso al parking Los Peñones, que es el obligatorio para los autobuses. Con la apertura del telesilla Virgen de las Nieves, se recomienda este último aparcamiento para el acceso al área esquiable.

El parte de nieve previsto para este martes disponible en la página web de Sierra Nevada, consultado por Europa Press, apunta a la apertura de 15 remontes para el acceso a 71 pistas con un total de 56 kilómetros esquiables, con nieve de calidad polvo con espesores de entre 80 y 400 centímetros.