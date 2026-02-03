La estación de esquí de Sierra Nevada cierra este miércoles por el paso de la borrasca Leonardo

Estación de esquí de Sierra Nevada en imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press

GRANADA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, permanecerá cerrada este miércoles por las condiciones meteorológicas "extremadamente adversas" que se esperan por el paso de la borrasca Leonardo. Desde el pasado 27 de enero, con el inicio de la concatenación de borrascas, el recinto invernal ha cerrado cuatro jornadas.

Según ha divulgado la estación de esquí en su perfil de la red social X, consultado por Europa Press, las condiciones meteorológicas que se esperan para este miércoles tendrán una "posible afectación sobre el dominio esquiable" y, en paralelo, el servicio coordinación de Emergencias 112 Andalucía "insta a evitar cualquier tipo de desplazamiento no esencial", señala el mensaje.

El recinto invernal andaluz ha abierto pistas este martes con retraso por los trabajos de acondicionamiento, después de que este pasado lunes el fuerte viento, con rachas superiores a los 120 kilómetros por hora, impidiera su apertura. La semana pasada, entre el 27 y el 29 de enero concatenó tres jornadas de cierre consecutivos por las condiciones climatológicas.

Por otro lado, en el norte de la provincia de Granada, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado al mediodía de este martes una alerta amarilla que afecta a las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en el norte de la provincia de Granada, por posible acumulación en 24 horas de nieve de hasta tres centímetros de espesor a partir de los 1.300 metros.