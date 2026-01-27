La estación de Sierra Nevada cierra por segundo día consecutivo a cuenta del temporal, este martes por viento

Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada. Archivo. - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada ha cerrado por segundo día consecutivo a causa de las condiciones meteorológicas adversas que está dejando la borrasca, este martes concretamente por las fuertes rachas de viento que azotan el macizo granadino.

La previsión es que los fuertes vientos se mantengan o vayan incluso en aumento, lo que impide la puesta en funcionamiento de los remontes que dan acceso a las distintas pistas.

Ya el lunes el recinto invernal no pudo abrir por un fuerte episodio de lluvia en todas las cotas que afectó seriamente al área esquiable.

Este episodio generó a su vez hielo en todos los remontes de la estación granadina, que ha activado también este martes el proceso para devolver el precio del forfait en el Centro de Atención al Usuario (para compras presenciales y cajeros) y vía web para compras online.

Este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa la cota de nieve en torno a los 2.000 y los 2.200 metros, descendiendo por la tarde hasta los 1.400.

Las actividades de la zona de Mirlo Blanco y Trineo Mirlo sí están abiertos al público, según ha informado a los usuarios Sierra Nevada en su página web, consultada por Europa Press.

La provincia de Granada está en aviso amarillo por lluvia en las comarcas de Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras, así como en la costa granadina, desde las 06,00 hasta las 18,00 horas. En estas comarcas se prevé una acumulación de hasta 20 l/m2 en una hora y de 40 l/m2 en doce horas, que en el caso del litoral podría alcanzar los 60 l/m2 en el mismo periodo.

Asimismo, en todas estas comarcas, además de Guadix y Baza, se ha decretado el aviso amarillo por viento a partir de las 9,00 horas, que permanecerá vigente hasta las 21,00 horas, con rachas máximas de componente oeste de hasta 70 km/h y de hasta 80 km/h en la Alpujarra.

El oleaje obligará también a activar la alerta amarilla en la costa desde las 11,00 horas hasta la medianoche de este martes, con previsión de viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.