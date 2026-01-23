La estación de Sierra Nevada se prepara para recibir nuevas nevadas este fin de semana

Imagen de la estación de esquí de Sierra Nevada tras las últimas nevadas. - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada se prepara para recibir nuevas nevadas este fin de semana después de que esta pasada noche la borrasca haya dejado entre 20 y 30 centímetros de nieve nueva.

Los operarios trabajan intensamente para el desbloqueo de remontes este viernes tras el duro episodio de lluvia engelante del jueves y las máquinas han tenido que volver a pisar las pistas antes de la apertura, que se está haciendo de forma progresiva, según detallan a Europa Press fuentes de Cetursa Sierra Nevada.

El objetivo de esto último es asegurar la superficie esquiable especialmente en la zona de Principiantes.

Los equipos de desbloqueo ya están trabajando en eliminación de hielo en los telesillas Monachil, Emilio Reyes, Virgen de las Nieves y Stadium, como prioridad, para abordar a continuación la limpieza de hielos en los remontes más altos: Telesquí Zayas y telesilla Laguna.

El riesgo de avalancha es muy alto, de 4 sobre 5 desde el jueves, por lo que desde la estación se recuerda que no se puede esquiar fuera de pistas y se deben respetar la señalización y seguir las indicaciones de los servicios de seguridad en pistas.

La nieve es abundante en estos momentos en el recinto invernal, de modo que serán otros factores, como las condiciones meteorológicas, los trabajos de desbloqueo y la visibilidad, los que determinen la superficie esquiable abierta para estas jornadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 23 de enero, el aviso amarillo por nevada debido a la borrasca 'Harry' en las provincias de Jaén y Granada, donde además se ha emitido alerta por viento. Asimismo, se prevé la activación de avisos amarillos por oleaje y viento en las costas de Almería, Granada y Cádiz, donde también se esperan precipitaciones.

Según la información publicada en la web de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por nieve afectará a Guadix y Baza, en la provincia de Granada, así como a Cazorla y Segura, en Jaén, desde las 18,00 horas hasta la medianoche de este viernes. En estas zonas se prevé una acumulación de hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas, por encima de los 1.200 metros de altitud.

Igualmente, en la costa granadina se activará el aviso amarillo por oleaje desde las 11,00 horas y hasta el final de la jornada, debido a vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros de altura.