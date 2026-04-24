Esteban Morales (PSOE) pide a los cordobeses que "pongan fin en las urnas" al problema de la sanidad

Esteban Morales habla con Domingo Reina en Guadalcázar. - PSOE

GUADALCÁZAR (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M, Esteban Morales, ha pedido est viernes en Guadalcázar (Córdoba) que los cordobeses "pongan fin en las urnas al problema número uno de la comunidad, el estado de la sanidad, como consecuencia de la gestión del PP y de Juanma Moreno".

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha señalado que "la sanidad es la mayor preocupación de los vecinos de la provincia de Córdoba, porque Moreno la ha convertido en el problema número uno, y prueba de ello es que tenemos que esperar más de seis meses para una operación, porque los médicos están sobre explotados y la sanidad pública colapsada, por culpa del Gobierno del PP".

Por eso, Morales ha emplazado a la provincia a "hacer presidenta el próximo 17 de mayo a María Jesús Montero, para recuperar la sanidad que los socialistas construimos en Andalucía durante décadas y que era referencia nacional de calidad y prestaciones".

Por su parte, el alcalde de Guadalcázar, el socialista Domingo Reina, ha acusado al Gobierno andaluz del PP de haber tenido "abandonado" a su municipio, pues "cada vez que llega verano nos vemos afectados por las vacaciones de nuestras enfermeras y médicos, lo que repercute en recortes horario e incluso en el cierre de nuestro centro de salud".

Reina ha indicado que el abandono institucional se repite en educación y ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento aprobó, por unanimidad, una moción mediante la que le pide al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía "la redacción de un proyecto de salón de usos múltiples en el centro escolar, petición que a día de hoy nadie ha contestado".