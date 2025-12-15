Estudiantes de la UGR rechazan las subidas del precio de los comedores universitarios previstas para 2026

Archivo - Comedores universitarios. Archivo. - UGR - Archivo

La Delegación General de Estudiantes ha mostrado su rechazo a las subidas de precio de los comedores universitarios previstas para 2026, que cifran en un 15 por ciento en el menú presencial y del 30 por ciento en el menú para llevar.

El colectivo denuncia que esta medida afecta de manera directa a todo el estudiantado, incluidos los beneficiarios de la Beca Propia de Comedores Universitarios, quienes hasta ahora podían disfrutar del menú presencial o para llevar de forma gratuita, y que con esta nueva medida deberán abonar un 33 por ciento de su coste.

Sostienen que los Comedores Universitarios de Granada constituyen un servicio esencial en el día a día del estudiantado, ofreciendo menús asequibles, sanos y de calidad a tres euros y medio; y ello "se erige", según recalcan, como una de las políticas sociales "más sólidas· de las que dispone la Universidad de Granada, orientada a mitigar la precariedad económica que afecta a gran parte del colectivo estudiantil.

No obstante, lamentan que "en un contexto donde dicha precariedad se ve agraviada por la inflación y la problemática de la vivienda, el Rectorado desampara a sus estudiantes realizando" esta subida de los menus universitarios.

La Delegación de Estudiantes expone que fue la pasada semana, cuando el equipo de gobierno de la UGR "comunicó de forma repentina y sin consulta previa" la decisión "innegociable" de dicha subida en el precio de los Comedores Universitarios, la cual pretendía efectuarse en enero de 2026.

Tras ello, "en las súbitas reuniones mantenidas por la Delegación General de Estudiantes, Gerencia cedió únicamente en retrasar la subida el menú presencial hasta septiembre de 2026. Sin más margen para negociaciones o reivindicaciones, los presupuestos para el año 2026 esperan ser aprobados este miércoles de forma inminente, figurando este entre muchos otros recortes que se proponen y que perjudican al estudiantado", argumenta el colectivo.

REPROCHES AL RECTOR

El estudiantado muestra su "firme convicción" de que un servicio público no debe sufragar sus costes mediante "quienes más lo necesitan, sino mediante financiación pública suficiente". Es por ello que considera esta medida "especialmente arriesgada, ya que incluye a su juicio "un mensaje implícito peligroso normalizando la falta de inversión económica en la educación pública: si faltan recursos económicos, el estudiantado pagará más".

Los estudiantes recalcan que en las pasadas elecciones a rector, tanto en el programa como en medios de comunicación, Pedro Mercado declaró el compromiso de mantener el precio de los Comedores Universitarios para estudiantado y colectivos vulnerables, así como la intención de igualar la calidad de los menús en los Campus de Ceuta y Melilla con la de Granada.

Sostienen que este compromiso constituyó uno de los pilares fundamentales en su campaña, lo que valió con "un gran respaldo por parte del estudiantado" y, sin embargo, "tan solo seis meses tras su toma de posesión, se produjo de manera inesperada una subida en el menú para llevar. Ahora, dos años después "y sin cumplir con lo acordado" previamente, "el Rectorado va un paso más allá, rompiendo abiertamente aquella promesa electoral", censuran.

La Delegación General de Estudiantes concluye subrayando que tanto las becas del Ministerio, las becas propias de la Universidad de Granada, como el resto de ayudas sociales existentes, resultan insuficientes para cubrir las necesidades reales de todo el estudiantado que las requiere.

Estas ayudas, además, siguen estando condicionadas a requisitos académicos y no se corresponden con el aumento sostenido del coste de la vida, del alquiler, del transporte o de la alimentación. Por ello cree que en un momento en el que estudiar es cada vez más caro, las políticas de apoyo deberían reforzarse y ampliarse, "no verse compensadas mediante subidas en servicios básicos".