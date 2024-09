El estudio del tren entre Guadix (Granada) y Lorca no ve rentable ninguna de las alternativas para reabrir la línea

GRANADA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estudio previo de viabilidad técnica, ambiental y económica publicado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha determinado que el análisis de demanda y de rentabilidad socioeconómico del tren entre Guadix (Granada) y Lorca (Murcia) "no justifican el desarrollo de ninguna de las alternativas planteadas" para reabrir la línea en la actualidad.

"Además, el desarrollo de una nueva conexión Lorca-Guadix no contribuiría a la consecución de los objetivos previstos en la planificación estratégica sectorial actual, y en particular, el de la potenciación de los corredores Mediterráneo y Atlántico, plasmado en la Estrategia Indicativa del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la infraestructura Ferroviaria, puesto que este itinerario no forma parte de ninguno de los anteriores", señala el documento, consultado por Europa Press.

El estudio de rentabilidad socioeconómica y financiera del estudio informativo, con fecha de noviembre de 2023, se ha realizado para las cuatro alternativas de trazado propuestas. En el caso del análisis de finanzas, se ha evaluado "de forma particularizada" la rentabilidad del administrador de infraestructuras ferroviarias, y de las empresas ferroviarias tanto en lo relativo a transporte de viajeros como de mercancías.

"El análisis socioeconómico se realiza desde una perspectiva global que representa al conjunto de la sociedad", explica el documento de esta fase "cero" del estudio informativo, entre cuyos objetivos se encuentra precisamente "analizar todos los corredores posibles para desarrollar trazados que conecten las líneas existentes, en los entornos de las ciudades" de Guadix y Lorca, los cuales a su vez "vienen determinados por las condiciones orográficas de la zona".

Tras publicarse el citado documento en la web de Transportes, los colectivos ferroviarios y empresariales del norte de la provincia de Granada han mostrado su rechazo a este informe previo de viabilidad, reclamando al comité asesor del Ministerio en esta materia que "lo reformule" empleando "el dinero no utilizado en el estudio informativo e incluyendo la línea en el trazado del Corredor Mediterráneo".

"DATOS ANACRÓNICOS" SEGÚN LOS COLECTIVOS

En una nota de prensa, las asociaciones de Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza y de Empresarios del Altiplano de Granada, y la plataforma Guadix por el Tren han considerado el estudio previo "parcial, sesgado" y "tramposo" por estar basado en "los datos anacrónicos y desfasados de aquel informe de viabilidad del año 2017".

Es para estos colectivos ferroviarios y empresariales un "estudio desde un despacho sin poner el mínimo interés en la realidad a pie del terreno, ni en la garantía de suministro eléctrico de la línea de 400 kV, ni en la eliminación de emisiones contaminantes sacando vehículos pesados de las carreteras, ni en el ahorro de distancias, tiempo y dinero, ni la conexión con los puertos de Algeciras, Málaga, Motril, Almería y Valencia", entre otros factores.

Estos colectivos han indicado en este contexto que "no tiran la toalla, sino que reafirman que reabrir la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca es viable, rentable a medio plazo y muy necesaria para vertebrar el sureste peninsular, algo que han demostrado sobradamente ante el Ministerio".