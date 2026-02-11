El Euromillones deja este martes un premio de un millón de euros en Sevilla

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración de Loterías - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 10 de febrero, ha dejado un premio de un millón de euros en Sevilla, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código XSK88181, ha sido validado en la Administración de Loterías número 29 de Sevilla, situada en Avda. Felipe II, 23.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos). Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.