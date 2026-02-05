Evacuadas seis viviendas de Puente Genil (Córdoba) por desprendimientos de un talud

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco (dcha.), visita el río. - AYUNTAMIENTO DE PUENTEGENIL

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puente Genil (Córdoba), Sergio Velasco, ha señalado este jueves que la situación "más sensible" a causa de la borrasca en el municipio se concentra en el entorno del Cerro de los Poetas, donde se han producido desprendimientos en el talud que da a las viviendas de la calle Calzada, provocando la caída de rocas y barro en la parte trasera de varios inmuebles, lo que ha provocado la evacuación preventiva de seis viviendas.

En este sentido y en una nota, el alcalde ha explicado que, "ante la posibilidad de que la estabilidad del talud empeore, técnicos municipales, Bomberos y Policía Local están llevando a cabo la evacuación preventiva de unas seis viviendas", pues los inmuebles "presentan distintos grados de afección".

En este contexto, el Ayuntamiento valora habilitar el albergue del antiguo hospital para su reubicación temporal así como otras opciones como alojamientos hoteleros para aquellos casos en los que sea necesario, ya que hay familias que, según el alcalde, "cuentan con alternativas de realojarse con familiares".

Así lo ha explicado Velasco tras la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias Local para actualizar la situación generada por el episodio permanente de lluvias y viento en la localidad, donde se registraron en la jornada del miércoles 4 cerca de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Cabe señalar que durante la pasada madrugada, el caudal del río Genil elevó su nivel de alerta de naranja a rojo.

Velasco ha explicado que, pese a la espectacularidad de la crecida del Genil, la previsión es que el río descienda progresivamente a lo largo del día, ya que no existen alertas activas por lluvias para la jornada del viernes 6 de febrero. Asimismo, los caudales aguas arriba muestran tendencia a la baja.

Además, ha recalcado que la pasada madrugada se vivieron "momentos complejos" en la zona del Río de Oro, donde fue necesario desalojar a unos 15 residentes en el entorno conocido como la 'playa de Torremembrillo', entre ellos una mujer embarazada y un hombre con movilidad reducida, después de que el agua invadiera el camino de acceso.

El alcalde ha destacado que las obras ejecutadas en los últimos años para proteger al municipio de las avenidas del Genil "han funcionado muy bien", aunque el agua ha alcanzado áreas como Cerro de los Cuencas y El Palomar debido a la saturación del terreno. "Los niveles están bajo control, pero debemos mantener la vigilancia", ha señalado.

Durante la jornada del jueves también se ha actuado en el talud del Parque del Garrotalillo, junto a la A-318, donde ayer cayó un árbol sobre la calzada. En coordinación con el Servicio de Conservación de Carreteras de la Junta de Andalucía, se ha llevado a cabo un corte programado de tráfico durante la mañana para talar ejemplares que podrían no resistir el vendaval. "Era una prioridad para evitar un posible accidente grave", ha subrayado Velasco.

Asimismo, se han registrado caídas y desplazamientos de pinos en Cordobilla y en el Pinar de San Rafael, donde será necesario cortar varios ejemplares para garantizar el acceso al Hogar del Pensionista. En total, cuatro equipos operativos de Egemasa trabajan en labores de poda y tala de emergencia.

En cuanto a la carretera del Río de Oro, el Ayuntamiento prevé su reapertura en breve, aunque el alcalde ha pedido extremar la precaución ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Igualmente, Velasco ha señalado que ante la situación generada a lo largo de este jueves, se ha elevado el Plan Territorial de Emergencia Local de Puente Genli a Fase de Emergencia Parcial como consecuencia de la evolución de la situación hidrológica y la producción de daños y afecciones a personas y bienes.

Entre las recomendaciones más importantes, Velasco ha incidido en reforzar las medidas de vigilancia y actuación en los cauces de los ríos Genil, Anzur, Yeguas y arroyos asociados, control y, en su caso, restricción de accesos a zonas inundables, el seguimiento de edificaciones y taludes con riesgo estructural, y la coordinación de los trabajos de poda, retirada de arbolado y cortes preventivos en la A-318 a la altura del Parque Forestal Príncipe de Asturias (Garrotalillo) y otras vías afectadas.

"Pido a nuestros vecinos que residan en viviendas situadas en las inmediaciones del cauce del río Genil y zonas próximas potencialmente inundables que, con carácter preventivo, evite el acceso a sótanos y garajes y suban a plantas superiores los objetos de valor o enseres sensibles, especialmente durante posibles episodios de incremento del caudal del Genil", ha sentenciado el alcalde.