Evacuado en helicóptero un herido tras ser corneado por un toro en las Fiestas de San Marcos de Beas de Segura (Jaén)

Archivo - Un toro 'ensogao' en las fiestas de San Marcos. (Imagen de archivo) - MANUEL CARDERA - Archivo

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

Un joven ha resultado herido en la tarde de este domingo tras recibir la cornada de un toro durante las Fiestas de San Marcos de Beas de Segura (Jaén), mismo lugar en el que el pasado viernes, 24 de abril, falleció un participante tras ser corneado en el desencajonamiento de los "toros ensogaos". Debido a la gravedad, el herido ha tenido que ser evacuado en helicóptero hasta el hospital para poder recibir atención sanitaria.

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el 112 ha recibido varias llamadas de aviso sobre las 17,50 horas, donde alertaban de que un toro ha corneado a uno de los participantes de este festejo en la calle Palomares de dicho municipio.

Acto seguido, la sala coordinadora ha movilizado a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local. Estos efectivos han desplegado un helicóptero hasta la zona para trasladar al herido hasta el Hospital Neurotraumatológico de Jaén.