Evacuado un hombre con movilidad reducida que permanecía aislado en una vivienda de campo en Alfacar (Granada) - GUARDIA CIVIL

ALFACAR (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Granada, en un dispositivo conjunto con el Ayuntamiento de Alfacar, ha culminado este viernes con éxito el auxilio y evacuación de un varón de 58 años que permanecía aislado en una vivienda de campo del término municipal, en una zona cuyo acceso se encontraba bloqueado por sedimentos de barro y piedras.

Guardia Civil y Policía Local lograron alcanzar el inmueble en torno a las 11,30 horas, tras una progresión especialmente compleja por caminos impracticables.

La actuación se vio condicionada por las severas dificultades de movilidad del auxiliado, circunstancia que incrementó la dificultad de las tareas de evacuación.

La Guardia Civil ya había contactado con esta persona el pasado 5 de febrero, recomendándole abandonar la vivienda ante el alto riesgo de desprendimientos.

En aquel momento, el afectado declinó la salida, alegando que disponía de víveres suministrados por su hijo y que deseaba permanecer junto a sus animales.

Durante esa jornada, el Ayuntamiento empleó maquinaria para intentar despejar el acceso privado, sin éxito debido a las persistentes lluvias.

Ante el agravamiento de las condiciones, el afectado accedió este viernes a una evacuación voluntaria, concluyendo el rescate sobre las 13,00 horas. Posteriormente, a las 13,30 horas, fue trasladado a dependencias de la Policía Local de Alfacar.

La Guardia Civil recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y evitar permanecer en zonas de riesgo cuando existan avisos por meteorología adversa, desprendimientos o inundaciones.