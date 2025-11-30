Evacuado al hospital un herido tras recibir un disparo mientras cazaba en Hinojosa del Duque (Córdoba)

La Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha abierto una investigación acerca de un accidente de caza en el que una persona ha resultado herida y trasladada al hospital este domingo tras recibir un disparo en el término municipal de Hinojosa del Duque (Córdoba).

Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, el incidente ha tenido lugar sobre las 10,00 horas en el paraje Dehesa Boyal de dicho municipio, donde tres personas se encontraban practicando la caza.

Durante la práctica, una de ellas ha sido herida tras recibir un impacto de bala en su cuerpo. Dichas fuentes han señalado que, en principio, los indicios apuntan a un posible accidente de caza. La Guardia Civil ha abierto una investigación y está instruyendo diligencias, y el herido ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Pozoblanco.