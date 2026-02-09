"Evolución favorable" del Guadalquivir a su paso por Andújar (Jaén) tras un descenso del caudal

El río Guadalquivir, crecido, a su paso por el Puente Romano de Andújar/Archivo - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha confirmado una "evolución favorable" del río Guadalquivir a su paso por el municipio, con un descenso del nivel del caudal. No obstante, desde el Consistorio se ha incidido en la necesidad de "mantener la vigilancia y no bajar la guardia".

"La situación ha mejorado de forma clara, pero seguimos trabajando con prudencia y anticipación. La seguridad de nuestros vecinos y vecinas es la prioridad absoluta, y por eso mantenemos activos todos los dispositivos de seguimiento", ha dicho el alcalde de Andújar, Francisco Carmona.

En esta línea, ha pedido "máxima responsabilidad y cautela", lo que implica "no aproximarse al río ni a las zonas inundadas, y siempre informarse a través de los canales oficiales de emergencias, cuerpos de seguridad y del propio Ayuntamiento".

Asimismo, se ha determinado que, si las condiciones lo permiten, a partir de este martes se procederá a la reapertura de las instalaciones deportivas municipales, así como de parques, jardines y zonas de juego infantil. Previamente, los servicios municipales están realizando "una revisión exhaustiva" de todos estos espacios para garantizar que la apertura se realice con total seguridad y sin riesgo para la ciudadanía.

Por otro lado, el Puente Romano permanecerá cerrado al tráfico por el momento, hasta que el nivel del caudal descienda aún más, como medida preventiva y por razones de seguridad. De forma paralela, técnicos municipales continúan recorriendo las zonas más afectadas por las inundaciones, incluyendo viviendas y caminos rurales.

El objetivo es realizar un balance detallado de daños, prestar apoyo en las labores de limpieza de lodos, facilitar la recuperación de la transitabilidad de los caminos y recabar toda la información necesaria de cara a la tramitación de futuras solicitudes de indemnización por los daños ocasionados.

"El agua todavía necesita bajar algo más, pero ya estamos actuando sobre los accesos y caminos que van quedando liberados, adelantando trabajos de limpieza y recuperación para acelerar la vuelta a la normalidad", ha concluido el alcalde.