Exalcalde de Láchar (Granada) resalta su absolución por la intervención en el monolito a Anguita y censura "persecución"

Archivo - El alcalde de Láchar (Granada), Pedro Sánchez (PSOE), interviene en rueda de prensa en imagen de archivo - PSOE - Archivo

LÁCHAR (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Láchar (Granada) y portavoz del grupo municipal del PSOE, Pedro Sánchez, ha resaltado su absolución por la retirada de una estrella del monolito dedicado a Julio Anguita en el municipio y ha censurado la "persecución directa" del gobierno local (IU-PP).

Tras conocer el fallo de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Fe tras la denuncia por daños al patrimonio formulada por la regidora de Láchar, Elizabeth Barnés (IU), Sánchez ha subrayado en una nota de prensa que la jueza ha concluido que detrás de esta decisión "no hubo intención de causar daño ni motivaciones políticas".

El dirigente socialista ha explicado que desde el Ayuntamiento su equipo, que gobernó en una primera parte de este mandato hasta una moción de censura de IU y PP, veló "por la intención de que el nombre de Julio Anguita siguiera formando parte del callejero de nuestro municipio y de ese monolito y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de la ciudadanía ante la peligrosidad que entrañaba".

Así ha incidido en que "únicamente se retiró la estrella, sin dañarla, y se conservó en dependencias municipales, tal y como reconoce la sentencia y la propia alcaldesa admitió en el juicio".

"La escultura es reparable y el coste de la soldadura de la estrella al monolito solo asciende a 125 euros. Esto pone en evidencia que la denuncia del gobierno local de IU y PP es simplemente un acto de intentar empañar nuestra gestión durante once meses en Láchar y Peñuelas", ha indicado Sánchez.

"La alcaldesa y su equipo conocen el riesgo que suponía para los viandantes. De hecho, no la han vuelto a poner cuando podían haber procedido a su recolocación desde el primer día que llegaron al gobierno. Han preferido crear un problema político donde no lo ha habido nunca", ha aseverado.

Asimismo, ha asegurado que el gobierno actual llevó este asunto a los tribunales y lo hizo denunciando también unos supuestos hechos que "no forman parte de las preocupaciones" del municipio, de unos 3.900 habitantes.

Sánchez ha lamentado que esto haya supuesto "el derroche de tiempo administrativo, recursos jurídicos y mucho dinero público". "Desde el PSOE consideramos que esto es un problema claro de prioridades", ha añadido.

"El gobierno local ha centrado sus esfuerzos en generar un conflicto político en lugar de intentar mejorar la vida de las y los vecinos. Mientras tanto, hay agricultores y personas afectadas por las últimas borradas que no han sido atendidos por el Ayuntamiento, decenas de proveedores que siguen sin cobrar o servicios públicos al borde del colapso", ha enumerado.

También ha afeado que "a finales de febrero aún no se haya producido ni la primera reunión para aprobar el presupuesto municipal. Por otro lado, la ciudadanía ha perdido la ilusión en áreas como la participación ciudadana, la cultura o el deporte".

"Láchar hoy necesita gestión y responsabilidad. El Ayuntamiento debe poner a las y los vecinos en el centro de sus preocupaciones en lugar de intentar generar odio y gastar recursos y tiempo en cosas así", ha apostillado.